HACE 26 años una buena fuente del Gobierno andaluz me advirtió de lo siguiente: no le eches cuenta a lo de la Ciudad de la Justicia porque no hay dinero. De eso hace 26 años, y lo recuerdo con esa precisión porque por entonces había nacido mi primera hija, que se hizo mayor, fue al colegio, al instituto, aprobó, suspendió, se echó novio, vinieron dos niñas más, Griñán sucedió a Manuel Chaves, Susana a Griñán, Juanma Moreno echó al PSOE con la ayuda de Ciudadanos, Ciudadanos se extinguió, Juanma ganó por mayoría absoluta de verdad y, tal como me advirtió aquella buena fuente con carácter premonitorio, la Ciudad de la Justicia no tiene ni un solo ladrillo, pero la milonga se ha ido transmitiendo como un gen inalterable dentro de la maraña de promesas, ambiciones y trolas de la Junta.

Me refiero a la Ciudad de la Justicia de Cádiz, pero podría ser la de Huelva o la de Jaén, incluso la de Sevilla, que no tienen una ciudad como tal, sino un edificio en las afueras donde solo van los del contencioso-administrativo.

En Cádiz también hay un proyecto de construcción de un nuevo hospital que sustituya al Puerta del Mar, y todo apunta a que ha cogido el mismo carril que la ciudad de las togas. Es una historia del mismo género que el hospital Militar de Sevilla. Aunque éste se reinauguró cuatro veces durante la pandemia, ahora tiene la UCI cerrada por falta de enfermos y se prepara para un verano en el que quedará poco más que el vigilante de la puerta para enviar a los despistados al Virgen del Rocío.

Manuel Chaves propuso en Cádiz un intercambio de solares con la Zona Franca para financiar la construcción del nuevo hospital, pero la Seguridad Social expuso algunos problemas, el proyecto sólo generó antipatía en el Ayuntamiento de Teófila Martínez y los médicos se opusieron a un traslado de no más de mil metros bajo no sé cuántas excusas.

Pero Chaves, Griñán y Susana se fueron, y Moreno ganó las elecciones con el lema de Juanma lo haría, lo que incluía el hospital de Cádiz. Aunque el “plan funcional” se presentó antes de las elecciones municipales de 2023, la Consejería de Salud acaba de responder al PSOE que dicho plan no estaba finalizado, sino que se encontraba en desarrollo, pero un día después aclaró que se trató de un “error” y que sí, que el proyecto está.

Vale ya. Digan la verdad, expliquen que en Salud no consideran necesario el nuevo hospital, que ya a María Jesús Montero tampoco le gustaba la idea, que no hay dinero, pero no nos mareen con más planes, mesas, plataformas, pompas, presentaciones, proyectos y concursos de ideas.