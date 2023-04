No es una visión recurrente, un recurso otras veces utilizado con el que compensar la falta de un hilo argumental para esta entrega diaria tan breve. No, nada de eso, pero no es nueva esta idea en mi caletre y que no es más que el rechazo que me produce la impostada exigencia de quien pretende pasar por mejor aficionado que su interlocutor. Me refiero a una artificiosa exigencia para dar la impresión de que estamos ante una autoridad en la materia. Suele pasar en la tertulia y es minusvalorar lo conseguido por el torero o descalificar la presentación del ganado. Decir que las dos orejas debieron quedar en una o que la solitaria oreja no debió pasar de saludos en el tercio se mezcla con el aditivo de que la Maestranza no es lo que era. De esa forma, el tipo presume de entendido que no admite el gato por liebre derivada de la actuación del usía. Huya de él, es un pesado.