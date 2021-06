Luis Salvador, del mundo, es alcalde de Granada con el apoyo de un concejal. Su único edil y él suman un par en el pleno frente a otros 25. José Antonio Huertas, que es el único que le ha quedado porque los otros de Ciudadanos se han marchado del equipo municipal por vergüenza, asume las competencias siguientes: Hacienda, Deportes, Informática, Derechos Sociales, Familia, Igualdad y Accesibilidad, además de presidir las comisiones de Economía, Personal, Servicios Jurídicos, Participación Ciudadana, Mantenimiento, Medio Ambiente, Salud y Consumo, Presidencia y Relaciones Institucionales. Una navaja suiza con microondas plegable. El alcalde, salvador del mundo, preside la comisión de Urbanismo, Emprendimiento, Turismo, Comercio y Obras Municipales.

Luis Salvador es la antítesis de la razón por la que surgió su último partido, Ciudadanos, filiación postrera porque antes fue senador del PSOE durante dos legislaturas. Es una mancha para lo que resta de la formación de Arrimadas, un tipo somatizado en su sillón, incrustado en la moqueta, un descreído de los equilibrios democráticos, cintura de mármol que no sabe negociar, un deshonesto que incumple acuerdos verbales.

Como quien revela el nombre del autor intelectual del asesinato de J. F. Kennedy, el alcalde nos ha informado que Fran Hervías está detrás de la crisis de Granada. Vaya, el Lobo. Hervías se marchó al PP de Teodoro García Egea con el listado de contrataciones de su anterior partido -Ciudadanos- y ahora es quien lleva el peaje de los naranjitos que se pasan al partido de Pablo Casado.

El mayor elemento de desestabilización del Gobierno de Juanma Moreno y Juan Marín es Fran Hervías, que es quien ha montado la crisis de Granada y quien tiene preparado un fuga de parlamentarios de Ciudadanos al grupo de no adscritos del Parlamento andaluz para forzar un adelanto electoral y que el PP saque una mayoría absoluta o plena. Presidente, tenga cuidado, ya sabe aquello de "al suelo, que vienen los míos". Manuel Gavira, el de Vox, hace lo que puede para parecer duro, pero no pasa de ser un gatito que un día es arisco y al otro, susurrador. Vox no es ningún problema para Moreno, nunca conspirará por su bien, como hace Hervías.

Lo de Granada ha sido la avanzadilla de Maquiavelo. A Ferraz llamaron para desbancar al salvador del mundo, pero los federales no han picado; ya vale con el bochorno de Murcia y de Madrid. Luis Salvador se consumirá por inanición de respaldos, quebrado de tantas responsabilidades, caído por el peso de las medallas. Salvador del mundo.