Seguro que no piensan que soy una lumbrera del análisis político si dejo aquí por escrito que el Partido Popular va a ganar las elecciones del 23 de julio. A ver quién es el listo que a la vista de lo que ha caído el domingo pasado y viendo el lunes la cara de Pedro Sánchez a las puertas de la Moncloa se atreve a proclamar lo contrario. Razones se pueden encontrar por docenas. Mucho se ha escrito en los últimos días y mucho más se va a escribir durante los próximos meses del estado al que ha llegado la política en España y del hartazgo de la gente. Pero déjenme que me extienda en dos que me parecen que explican muchas cosas, al margen de la evidencia en que España ha entrado en un ciclo nuevo que se dibujó con nitidez en Andalucía hace ahora un año.

La primera es la falta de empatía social que despierta el todavía presidente del Gobierno. Sánchez por más esfuerzos que hace cae mal y proyecta una imagen de escasísima credibilidad. Está fundamentada en factores propios –la simpatía y la telegenia no aprenden en ninguna escuela, aunque a veces parezca lo contrario– y ajenos. En la imagen que proyecta el inquilino de la Moncloa influyen también sus socios y sus amistades políticas. Que entre ellos se encuentren los herederos de ETA y los que hace muy pocos años intentaron un golpe secesionista en Cataluña no ayuda. Esto es algo que puede ver todo el mundo menos el propio Sánchez y la corte de pelotas que le han hecho la ola durante años.

La segunda razón se deriva en parte de la primera: el centro político está libre y Sánchez no es la persona idónea para ocuparlo. La coalición y las alianzas tejidas por el PSOE en esta legislatura lo han alejado de esa socialdemocracia con vocación transversal que tan bien representó Felipe González en los ochenta y los noventa y que le dio triunfos para la Historia. Con unos socialistas echados al monte progre y Ciudadanos muerto y enterrado por sus muchos errores, Alberto Núñez Feijóo tiene libre todo el terreno que va desde las orillas montaraces de Vox hasta las playas tranquilas de esa socialdemocracia perdida. Si el líder del PP lo ocupa o no es ya cuestión de táctica y estrategia, de acertar o equivocarse.

El modelo para el aspirante gallego es Andalucía y Juanma Moreno. Madrid e Isabel Díaz Ayuso son otra cosa. La M-30 encierra una olla a presión donde la temperatura de ebullición sube y sube. En el resto del país las cosas se ven de otra forma. España es un país moderado y el centro se echa de menos. A ver quién lo ocupa.