¡Rusia es culpable!

Linchan a Paco de la Torre porque fue condecorado como alcalde de Málaga por el gobierno ruso. Le exigen que se desentienda del precioso Museo Ruso de la capital de la Costa del Sol. Es cierto que podría devolverla la medalla por mensajero a Moscú. Mucho peor que quedarse con ella es hacer el indio con tuits equilibristas donde pretende quedar bien con el sufrido pueblo ucraniano y con el gobierno de la nación emisora de ricos tatuados a la Costa del Sol. La opinión pública acepta pocos matices en asuntos muy sensibles, de tal forma que muchos han metido ya en el saco a todos los rusos, como en su día muchos españoles la emprendieron durante años contra todos los vascos a los que veían encapuchados y armados. Exigimos el blanco o el negro en todo. Una cosa es la despreciable equidistancia en asuntos capitales y otra muy distinta que no podamos apreciar una realidad que tiene sus grises.

El museo ruso de Málaga es una preciosidad donde se admiran obras de arte de alta calidad y muchas de ellas con hermosas escenas marianas de gran ternura. El alcalde está tardando en devolver la medalla y en ganar tiempo para que el museo –uno de los atractivos de la capital porque la hace única y distinta– no se le venga abajo. Y, en general, la sociedad está incurriendo en una absurda rusofobia en la que no se hacen distinciones sino se abren causas generales, propias del estado de crispación desde el que se aplican enfoques simplistas, frívolos y banales sobre asuntos complejos. Que Putin tiene partidarios muy activos en Ucrania en una realidad probada y evidente como lo son los redaños que le están echando muchos rusos de todas las edades al manifestarse contra la invasión. A todos nos ha sobrecogido, por ejemplo, la detención de una anciana que se manifestaba contra el presidente ruso.

En Moscú es donde hay que echarle valor a la defensa de ciertos valores y no el que aplican las ministrillas de Podemos en una España democrática, libre y con el vomitorio de las redes sociales abierto las 24 horas para destilar toda la bilis que quieran. Algunos, menos Paco de la Torre, siguen al pie de la letra aquella proclama de Serrano Súñer cuando despidió a la División Azul: “¡Rusia es culpable!”. Anda que si nos ponemos a sacar de los archivos las fotos de políticos españoles con Fidel Castro o el Caudillo... Hace falta más sosiego, menos causas generales, no perder de vista el objetivo primordial de la paz donde ha sido violada, y aplicar, cómo no, medidas de presión eficaces sin pegarnos el tiro en el pie ni acabar a garrotazos entre nosotros.