Estamos viviendo estos días una santa semana eucarística. ¿Y eso qué es?, dirán algunos. Pues una semana en la que no sólo saldrá la procesión del Corpus de la Catedral, en su fecha del jueves, si el tiempo no lo impide. Sino que desde el domingo 4 de junio al domingo 11 de junio salen en Sevilla 20 procesiones eucarísticas organizadas por hermandades sacramentales, la mayoría en colaboración con sus parroquias. Además de la que saldrá de la Catedral mañana, que es la oficial del Corpus y organiza el Cabildo. Sin embargo, los mismos que critican la masificación de la Semana Santa suelen decir las procesiones eucarísticas están en decadencia, y suponen que las están suspendiendo porque en dos no había enfermos e impedidos. Pero no es así. Procesiones hay. Lo que sucede es que quienes se lamentan no las ven.

Otros dicen que el Corpus se ha quedado reducido a un paseo por las calles del centro en las vísperas. Aunque en la procesión salen unas 5.000 personas. Pues bien, hoy día de vísperas, mientras la gente pasea por el centro, en los templos de Sevilla se celebran 16 triduos eucarísticos organizados por hermandades sacramentales, algunos con procesiones claustrales con Su Divina Majestad. Desde que empezó junio y hasta el domingo, habrá nueve triduos eucarísticos más, por lo que suman 25. No sólo se trata de salir a las calles, para darle trabajo al Cecop, sino que el culto eucarístico se intensifica dentro de los templos.

El pasado domingo salieron siete procesiones eucarísticas a las calles: San Pedro, San Ildefonso, La Misión de Heliópolis, San Nicolás, San Gonzalo, El Cerro del Águila y la conjunta de Santa Marina y San Julián (organizada por La Resurrección). Además de la procesión claustral del Buen Fin en San Antonio. El sábado saldrán procesiones vespertinas eucarísticas en San Isidoro, Alcosa y la del Santo Entierro por los aledaños de San Gregorio. Y el domingo saldrán 10 procesiones: las más conocidas son el Corpus de Triana y la Magdalena, pero también salen procesiones en Nervión (La Sed), San Bartolomé, San José Obrero, Padre Pío de Palmete, San Leandro (en la Huerta del Carmen), la de San Andrés, más las vespertinas del Corpus Christi de la Palmera y del Tiro de Línea. Puede que haya más.

Por toda Sevilla sale Dios a la ciudad. Por el centro y por los barrios, incluso en las periferias. Suelen ser procesiones bellísimas, delicadezas para cofrades exquisitos. Si algunos no se enteran, el problema no es de las hermandades, sino del exquisitismo cuando es de salón y no de calle.