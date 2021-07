El arte de encender los semáforos

Debe ser verdad que el Gobierno andaluz ha llamado a consultas a todos los delegados territoriales para pedirles un esfuerzo especial de cara al más que previsible adelanto electoral antes de que a mi Juan (Espadas) le de tiempo a ser conocido en las provincias orientales. Y digo que debe serlo porque de otra manera no se explica el hazmerreír de la convocatoria de prensa que pudimos leer el otro día, señal inequívoca de que nos van a vender todo tipo de baratijas en el mercadillo de los logros del Ejecutivo de Moreno ("Llamadme Juanma"). La cosa era de la siguiente guisa: "10:30. En Utrera, la delegada territorial de Fomento y Cultura de la Junta en Sevilla, Susana Cayuelas, preside un acto de encendido de semáforo". ¡Toma del frasco, esto debe ser por lo menos la tercera modernización, sino es la cuarta, o directamente el cambio sobre el cambio! Hemos visto a políticos presidir casi de todo, pero no me dirán que no tiene chicha presidir el encendido de un semáforo. Hemos visto a diferentes alcaldes sacar pecho en muchos encendidos de la Feria de Sevilla, incluso del alumbrado navideño. Pero lo del semáforo de Utrera debe ser como presidir la celebración de un sacramento, el paso de palio de una cofradía de la Madrugada o la inauguración de los Juegos Olímpicos. Tengo que pedirle fotografías del acto del encendido a mi admirada Susana Cayuelas, que es casi tan simpática como Ricardo Sánchez, la sonrisa del Gobierno del Cambio en Sevilla, que falta les hacen rostros amables a los de JuntsxMálaga en la capital. A ver si anuncian más a doña Susana Cayuelas en actos por los pueblos, pero que no sean la novillada sin picadores del encendido del semáforo. ¿O tenemos que mandarle una lista con la de asuntos serios que hay pendientes sobre Fomento y Cultura en una provincia como la de Sevilla? Para colmo, el alcalde de Utrera ni fue al acto del encendido. Qué ingratitud la de estos socialistas con el programa reformista del Gobierno del Cambio. Aunque el otro día ya me lo apuntó un avieso amigo: "El Gobierno del Cambio no está consolidado por mucho que digan las encuestas. Me he dado cuenta al escribir un mensaje en el teléfono. He querido escribir Elías Bendodo y el programa de preescritura me ha puesto insistentemente Elías Vendado". Algo de eso debe ser verdad, porque uno recuerda cuando escribía Montesión y el impío corrector del ordenador le ofrecía como alternativa "Monteseirín", al que hoy le inauguran plaza en Sevilla, en un acto presidido por Juan Espadas. Estimada delegada Cayuelas, menos rollo y ponga algo más de manteca al bollo. Ni un semáforo más que no están los tiempos para política de Barrio Sésamo.