Con seis días como especie de tiempo entreguerras, la mano de Fernando Hierro debería empezar a notarse. Con seis días entre la locura del final con Marruecos y la cita del domingo en la tarde moscovita, el papel del seleccionador ha de hacerse notar de forma concluyente. Ya no basta con la vieja norma de no tocar lo que funciona, entre otras cosas porque la cosa no funciona. Al menos, no como esperábamos en las vísperas.

Tras aquella buena imagen que Cristiano, un grave error de De Gea y el infortunio destiñeron, apareció Irán para dejarnos bien claro que aquellas distancias de antaño se acortaron para que Marruecos nos diese una lección de cómo no ha de circularse por la alta competición. Y ahora, en este amplio espacio que va de martes a domingo, ya se espera que Hierro corrija errores o tape esas vías por donde se nos escapa el tiquitaca, que es nuestro particular libro para el éxito.

No sé si las alternativas a De Gea inspiran confianza, Kepa por falta de experiencia y Reina por exceso, que ya se sabe que la experiencia es la ciencia que se adquiere cuando ya no se sabe si servirá de algo. Pero la realidad es que el portero parece ausente, como si la mayoría de remates fuesen imparables. Y luego viene la revisión a piezas fundamentales, como la que atañe a Sergio Ramos, imperial en el fin de curso con su club y dubitativo, o suficiente, en este Mundial.

Siguiendo para bingo nos topamos con Iniesta y Silva. El manchego, al igual que Ramos, parece haber caído un puñado de escalones respecto al de su despedida del Barça. De forma parecida, Silva, pero éste extraña menos, pues un problema familiar lo convirtió en guadianesco para Guardiola. No se sabe qué decisión tomará Fernando Hierro para arreglar el purgante que para él significó el affaire Lopetegui, pero sea como sea, algo habrá que cambiar a ver si funciona.