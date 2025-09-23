Centenario español de ‘Peter Pan’

En octubre de 1923 José Zendera Fecha fundó la Editorial Juventud, gracias a la que tantos niños y adolescentes españoles pudieron leer a Zane Grey, Oliver Curwood, Erich Kästner, Enyd Bliton, P. L. Travers, las aventuras de Tintín y, por supuesto, a Julio Verne, a quien el público español conocía desde las ediciones pioneras de la Biblioteca ilustrada de Gaspar y Roig (1868) y de Juan de Jubera (1886).

Fue Juventud la que publicó en 1927 la primera edición española de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, traducida al castellano por Juan Gutiérrez Gili y al catalán por Josep Garner, en la serie Mentora que por iniciativa de Zendera la editorial dedicó a obras en catalán, ambas con extraordinarias ilustraciones de la gran pintora e ilustradora Lola Anglada, considerada la primera mujer que se dedicó profesionalmente al dibujo y la ilustración en libros y revistas.

Dos años antes Zendera había publicado la primera edición española de Peter Pan de James Matthew Barrie, animado por el éxito que había tenido la extraordinaria versión cinematográfica dirigida por Herbert Brennon para Paramount, que deslumbró por sus efectos especiales y fue asesorada por el propio Barrie, que escogió a Betty Bronson como protagonista.

Juventud la publicó en 1925 con el título Peter Pan y Wendy. La historia del niño que no quiso crecer. La traductora al castellano fue María Luz Morales (hubo, como en el caso de Alicia en el país de las maravillas, una edición catalana con traducción del gran poeta, crítico, ensayista y traductor Marià Manent: el extraordinario editor que fue Zendera hacía las cosas bien). Las ilustraciones en ambas ediciones fueron de la inglesa Mabel Lucie Attwell.

La periodista, traductora y escritora María Luz Morales (1889-1980) merece todos los reconocimientos por ser la primera mujer española crítica de cine, directora de una revista (El hogar y la moda en 1921, antecedente de la revista Lecturas) y de un diario (La Vanguardia, durante la guerra civil), además de novelista, autora teatral, editora y articulista en El Sol, El Diario de Barcelona o La Vanguardia. Gracias a Juventud y a ella, los españoles pudieron leer por primera vez, hace un siglo, la obra maestra de Sir James Matthew Barrie. Recordémoslo con gratitud.