Cuello de botella

Las últimas semanas tienen presencia en los medios de comunicación temas que afectan directamente al desarrollo social y económico de Andalucía. Como son la capacidad de las redes eléctricas y el corredor mediterráneo de ferrocarril, que no termina de completarse para conectar la frontera francesa con el puerto de Algeciras. Ambas infraestructuras suponen auténticos cuellos de botella que dificultan inversiones, y por tanto desarrollo, y marcan claras diferencias entre Andalucía y el resto de España. Por ejemplo, la media de España de la red eléctrica es de 1.242 kilómetros por millón de habitantes, mientras que en Andalucía es sólo de 742 km. Este déficit es muy relevante debido al tamaño y número de habitantes de nuestra comunidad. Y mucho más si tenemos en cuenta que Andalucía es líder en España en producción eléctrica por la energía solar en todas sus variantes, con un fuerte autoconsumo. Una vez más solamente pedimos estar en la media.

Pero la mayor frustración en infraestructuras sigue siendo el corredor ferroviario del Mediterráneo. La idea se concibe en concreto en 1987. Y su objetivo era conectar Algeciras y la frontera con Francia, unos 1.300 km, con una línea de alta velocidad, en el marco de la modernización de la red ferroviaria española. La idea del corredor surgía de la necesidad de vertebrar el litoral mediterráneo, uno de los principales motores económicos del país, sin tener que pasar obligadamente por Madrid. Poco a poco, y con muchas dificultades técnicas, con anchos de vía diferentes, falta de financiación y retrasos en la ejecución, el tendido de vías ha ido avanzando. La conexión frontera francesa hasta Tarragona esta operativa. También los tramos Valencia Alicante y con Murcia y Cartagena. Murcia-Almería está en obras, pero sin concluir. La conexión Tarragona-Castellón, sin terminar el ancho internacional de vía. El túnel que debe atravesar Valencia, punto esencial del corredor, no está ni se le espera, así como el paso de la vía por Lorca y Almería en fases incipientes de proyecto y obra. Y el Tramo estrictamente andaluz (Almería, Granada, Antequera, Algeciras) vital para el desarrollo de Andalucía oriental, las previsiones de funcionalidad son para 2030 y más allá, sin fechas claras.

No se como afectarán a este proyecto los acuerdos con Reino Unido y los cambios que se produzcan en todo el Campo de Gibraltar, pero es seguro que el futuro de la bahía de Algeciras y su puerto, reconocido hasta el momento como el puerto más eficiente de Europa, sería más optimista con el corredor mediterráneo terminado. Y empezaríamos a creer en el transporte mayoritario de mercancías por ferrocarril, con camiones a bordo de trenes, que despejen de tráfico pesado nuestras carreteras. Otro día comentaremos el corredor ferroviario atlántico desde Andalucía y su imaginario futuro.