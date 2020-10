El demostrado desapego de un árbitro catalán

Ni siquiera el fragor de la Champions con su enorme luminosidad mediática ha logrado hacer olvidar los estragos de un árbitro catalán el pasado domingo al final de la Palmera. Si ya estaba cuestionado el VAR y quienes lo manipulan, lo ocurrido en el Betis-Real Sociedad ha sobrepasado todas las líneas, las rojas y las demás. Y eso a pesar de no tratarse de un Barça-Madrid, que como algo así ocurra el sábado puede pasar de todo.

Hasta espontáneos delineantes se han lanzado a trazar línea en aras a demostrar la legalidad del testarazo de Sanabria que hubiera supuesto el empate. Delineantes de ocasión para un amplio abanico de líneas más o menos creíbles se han trazado, pero lo que no admite dudas es que en el otro lance, la camiseta del paraguayo no estaba así por un enganchón con el pomo de la puerta. Y es que junto al manido penalti del Cádiz-Granada, éste traspasa lo imaginable.

Los desmanes de susodicho árbitro catalán contra el Betis arrancan de una noche de sábado en La Rosaleda de hace ocho años, ocho. Fue justamente en septiembre de 2012 ante el Málaga de Pellegrini y Joaquín cuando en el minuto 13 vio penalti de Casto a Eliseu, claramente fuera del área con la consabida roja al portero bético. Como no hay mal que por bien no venga, en aquel minuto 13 debutó Adrián, que no pudo abortar la ejecución de Joaquín desde los once metros.

A partir de ahí, todo fue un recital de arbitrajes nocivos para el Betis de este catalán y la guinda del pestilente pastel fue cómo escudriñó en complicidad con el VAR si Bartra pisaba el área aquella noche del pasado curso en La Cerámica. En el ínterin, un número considerable de acciones poco asumibles. Y como todo ha cambiado tanto, recordemos que antañazo se podía recusar al colegiado visto bajo sospecha, pero hoy ni siquiera los profesionales pueden opinar sobre ellos.