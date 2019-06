No desdibuje su sonrisa, señor Ferrer Sicilia

Por mucho que se viera venir, resulta incongruente que en la primera comparecencia de Juan Francisco Ferrer Sicilia, Rubi en el mundo, el periodismo disparase sus primeras balas preguntándole por el pasado. El pasado en este Betis moderno y pujante tiene muchos nombres, desde Villamarín, Del Sol o Lopera hasta los de Lorenzo Serra y Enrique Setién, que fueron nombres claves en el primer fuego graneado de cuantos aguardan.

Sólo cabe desearle a este catalán de carácter abierto y trato cercano que reciba un mejor trato exógeno que el recibido por su antecesor desde el minuto uno, desde aquel verano 2017 en que ya fue cuestionado internamente por haber preferido a Mandi en vez de Pezzella. Eso fue un mes después de arribar al Betis, casi al mismo tiempo de una intervención que no tuvo relevancia y que fue la de impedir que Fabián se fuese al filial del Barça por el módico precio de un millón.

Y a partir de ahí, declaraciones que se tergiversan de forma malévola, reacciones a una minoría grosera que adquirió carácter de ofensa mayoritaria a todo el beticismo y un balance en el campo trufado por exhibiciones en plazas con palcos y espantás en algunas de polvareda. Y así discurría la vida, señor Ferrer Sicilia, para su antecesor hasta que dos eliminaciones coperas muy cerca de la meta desencadenaron la mayor cacería conocida a un entrenador en el fútbol según Sevilla.

Por eso que pasó, señor Ferrer Sicilia, debería usted encomendarse a la Moreneta para pedirle encarecidamente mediante un puñado de salves y otro de avemarías que le exima del cáliz que bebió su antecesor. Usted me ha dado una magnífica impresión en su debut verde, blanco y verde, pero esté alerta, no baje la guardia y no desdibuje la sonrisa de ayer y ese trato cercano hasta demandar el tuteo. Por tanto, cuidado, mucha suerte para usted y, por supuesto, para el Betis.