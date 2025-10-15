Esperando el libro del alcalde

Es preocupante que los presidentes escriban libros. Digo preocupante, pero tal vez debiera decir aterrador. Halloween se acerca. Pedro Sánchez se sumó a la moda con su Manual de resistencia (fue escrito en verdad por su negra Irene Lozano). Debiera ir escribiendo ya Feijóo su libro en prevención de un nuevo y probable fracaso: Manual de insistencia.

El presidente Juanma Moreno publicará pronto su réplica: Manual de convivencia. La vía andaluza. La editorial Espasa adelanta que es una oda personal al centrismo y la mesura. Vuelve, pues, la idea del yerno soñado que acompañó al gran triunfador de las elecciones de 2022. La serenidad de Moreno se ha puesto a prueba ahora con el escándalo mamario de los cribados. Hay quien ya ha tuneado el título de un libro que ha pasado a ser molesto: Manual de inoportunidad.

No hay presidente que no quiera presentar su libro. En modo aliño, entre la Iglesia Maradoniana y la Iglesia Palmariana, Javier Milei presentó La construcción del milagro dando un concierto de rock. Zapatero también presentó su último pestiño, La solución pacífica, donde se destapa como solucionador de entuertos internacionales. Para ruina de la otoñal melancolía, José María Aznar publicará en breve Orden y libertad. El estadisto más amargado de la historia de España nos dice ahora cómo defender la democracia liberal.

Si es por crueldad como autor de libros, no hay mayor campeón torturador que Miguel Ángel Revilla, ex presidente cántabro y sádico tertuliano. Uno administra sus traumas con silencio y pudor. Pero me permitirán que desvele el día fatídico en el que entré en un supermercado amigo de El Jamón. En la entrada, junto a los carritos de la compra, me topé con un barroco retablo de libros de Revilla (Toda una vida, Ser feliz no es caro, ¿Por qué no nos queremos?, ¿Por qué pasa lo que pasa?, Sin censura, Este país merece la pena). Sólo pido un poco de compasión.

Ampliando el foco creativo entre próceres (y con la Feria del Libro de Sevilla en ciernes), me pregunto si no va siendo hora de que el alcalde José Luis Sanz publique su libro. Los guasones ya le han puesto título: Manual de empatía. El marmóreo semblante de nuestro alcalde da, si no para un libro, sí para una cata arqueológica. Haría bien en presentar su manual en las nuevas Atarazanas. De paso, si no un Milei, sí que podría marcarse un My way al estilo Sinatra.