Existe una ideología infinitamente más perniciosa que el fascismo y es lo que emboscado en un falso progresismo es el fascismo rojo, algo que no suele saberse cómo empieza, pero sí cómo termina. El fascismo rojo se viste con los ropajes del socialismo, deriva al marxismo y acaba quitándole a Alfonso el nombre del estadio. Bueno, lo de acabar no hay quien se lo crea y si no que se lo digan a venezolanos, cubanos, demás parientes y afectos. Se trata de la obligatoriedad de ejercer el pensamiento único y en este último ejemplo tenemos que en Getafe le han quitado a su estadio el nombre del deportista más insigne que dio dicha localidad del sur de Madrid. Ha osado el hombre en diferenciar el fútbol masculino del femenino y ahí le ha caído toda la furia de la alcaldesa socialista para la que la libre expresión debe estar totalmente fuera de lugar. Fascismo rojo, ¿no?