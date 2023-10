Prohibido el alcohol en el fútbol, ¿por qué esa desmesura alcohólica en los toros? No se comprende que en un espectáculo donde tanta incidencia tiene el público en su desarrollo no sólo no haya una ley seca, sino que se permita ese continuo devenir de personas que van de la localidad al bar varias veces. Si con el toro en la plaza, los de seguridad impiden el acceso a la localidad, ¿cómo se permite ese nomadeo a la busca y captura del gintonic? Resulta inexplicable que en un evento en que el respetable es quien dictamina si la labor del torero merece premio no esté vedado el consumo de bebidas alcohólicas con el consiguiente trastorno mental del espectador que en este caso oficia de juez. Y para qué hablar de la mirada de pánico del espectador abstemio que ve cómo el recién salido traje de la tintorería corre serio peligro ante el bamboleo inquietante del cubalibre.