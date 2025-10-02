Algo habrá hecho Pedro

Está en todos los manuales de comunicación política, capítulo elecciones, apartado: el candidato. Un glorioso libro escrito por un periodista que, a modo de autobiografía, resalte virtudes, acerque al personaje y, a la vez, lo engrandezca. Pedro Sánchez, por ejemplo, tiene un libro, Manual de resistencia, de cómo Jesús, expulsado del templo y ajusticiado por las élites religiosas, regresó de entre los muertos. Defenestrado por Ferraz, cogió su automóvil para recorrer las Españas en compañía de unos indeseables apóstoles que le traicionaron, aunque a la postre gobernó durante tres legislaturas. Y ya veremos cómo acaba este relato que mantendrá la incógnita hasta la última página.

Juanma Moreno también publica libro, aunque su biografía es menos interesante, Manual de convivencia, una antítesis del título de Pedro Sánchez, poco imaginativo, pero con un sentido electoral meridiano: frente a los muros, el presidente de los andaluces. Quien ha escogido el título debe ser un periodista que en su alocada audacia ha rozado la spoof movies, tipo Casi 300 ó 50 sombras de Black.

Vicente Blasco Ibáñez escribió La bodega a principios del siglo XX, y aún a finales de la centuria había damnificados en Jerez de quien ha sido uno de los novelistas españoles más leídos en el mundo. Los hermanos de las Cuevas publicaron a la contra La bodega entrañable, que no es sino un acto de desagravio a la inventada familia Dupont ante las maldades del valenciano. Seguro que el profesor y compañero de columnas Alberto González Troyano me corrige con argumentos más poderosos, pero creo que sin la obra de Blasco Ibáñez, no habría bodega de los hermanos arcenses.

Cuando Pedro Sánchez publicó su manual muchos se preguntaron cómo tenía tiempo para redactar un libro un presidente de Gobierno en ejercicio, ante lo que se explicó que el texto había sido recitado por el autor a la periodista Irene Lozano. Juan Carlos I ha escrito su anunciada autobiografía, Reconciliación, con Laurence Debray, que de por sí tiene otro libro. Hija del filósofo y socialista Regis Debray, la joven Laurence se inició en el género con una biografía sobre sus padres y hace un año se mudó a Abu Dabi para terminar de acabar la obra sobre el Rey emérito. ¿Quién habrá sido el amanuense de Moreno? ¿Qué escribidor trabaja para San Telmo?