Hartos de cómo nos ven

Sabemos de más lo difícil que es superar el tópico. Todos los tópicos, claro, no sólo los que nos afectan a los andaluces. Lo que pasa es que también creemos en la evolución de la sociedad (¿quizás sería más preciso decir cambio?, evolución implica progreso...) y en que no es un bloque de hormigón sino un conjunto de personas vivas.

Las palabritas del secretario general de Junts, Jordi Turull, recuperando eso tan antiguo de una Andalucía floja, indolente y subsidiada gracias al esfuerzo de los catalanes, nos muestran no sólo sus pobres argumentos supremacistas sino un enorme desconocimiento de la realidad actual. Porque resulta hasta hilarante que nos diga eso con las cifras reales en la mano. Cataluña tiene el doble de deuda pública que Andalucía. Más del doble: 83.000 millones frente a 40.000 que son los números rojos de nuestra comunidad. Y eso con menos población, 8,1 millones frente a 8,7; y una mejor financiación autonómica, cada catalán recibe 248 euros más al año que cada andaluz de las arcas del Estado para sufragar los servicios públicos.

Lo grave de todo esto es que lo de Cataluña no es más que el botón de muestra. Eso, o que esos dirigentes independentistas son particularmente torpes. Porque seguimos instalados en una visión mesetaria de España y nos miran por encima del hombro también desde Madrid y desde esas comunidades ricas del norte. Por supuesto (una aclaración por si acaso), no se trata de las personas en particular, sino de las instituciones y los argumentos políticos.

El acento, el mucho acento, nada más es bueno cuando es para la fiesta o la cerveza. La autonomía fiscal, cuando la reclaman Madrid o Cataluña, y la promoción de Andalucía para celebrar romerías y venir de vacaciones.

Pero hay mucho más. Andalucía es la comunidad autónoma que más crece en los últimos cuatro meses tanto en número de empresas como en capital suscrito y desde enero, la cifra de empresas mercantiles aumentó un 5,7% respecto a 2024. Otro dato más. La diferencia entre las entidades constituidas y las extinguidas durante el pasado agosto ofrece un saldo neto de 973 sociedades mercantiles efectivas, lo que supone un aumento del 18,9%.