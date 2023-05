La imagen pública de los candidatos puede ser decisiva en unas elecciones municipales reñidas, como serán las de Sevilla. En eso, la percepción dice que Antonio Muñoz lleva ventaja sobre José Luis Sanz. Y no se sabe por qué. Muchos sevillanos creen que Muñoz ha vivido aquí toda su vida y que Sanz es un alcalde de Tomares desplazado a Sevilla. Puestos a nacer, que depende de la cigüeña, resulta que el candidato del PSOE nació en La Rinconada, donde empezó su carrera política, y que el candidato del PP nació en Sevilla, y que su familia es muy conocida en la Alfalfa. Siempre puntualizando que La Rinconada no está en Finisterre, ni Tomares en la Costa Brava, y que los sevillanos nacen donde les sale de los co..., como diría Antonio Burgos.

Precisamente fue él, don Antonio, quien publicó en uno de sus recuadros, el pasado 19 de enero, una interesante semblanza de la familia de Sanz, donde se recordaba que gracias a Jesús Sanz, el tío abuelo del candidato del PP, se conoce como Cuesta del Bacalao a la calle Argote de Molina (nombre por el que nadie la llama). Pues la familia Sanz era propietaria de la tienda de ultramarinos El Bacalao, donde se colocó el mítico bacalao de madera, que fue recuperado en 2013.

En una tertulia de cofrades, recientemente, se consideraba incomprensible la imagen de José Luis Sanz. Más o menos, sería un señor muy serio de Tomares, al que Pablo Casado colocó en Sevilla de cunero, y que no está familiarizado con las costumbres rancias. Y no se dice que su familia vivía en la Alfalfa, que su abuelo fue hermano mayor de la Candelaria, que el propio José Luis nació en Sevilla, y es hermano de la Candelaria y las Tres Caídas de San Isidoro desde hace más de 50 años. Además de que el bacalao de la cuesta, gloria del costalero, se debe a su familia.

Las biografías tienen mucha cocina, como las encuestas del CIS. Siendo malos, de Antonio Muñoz se podría recordar que nació en La Rinconada y su familia emigró a Barcelona y después a Fuengirola. Muñoz se licenció en la Universidad de Málaga. Y debutó en la política en los años 80 como concejal de La Rinconada, antes de ejercer cargos relacionados con el turismo en la Diputación y la Junta de Andalucía, siendo presidentes Chaves y Griñán. Es concejal de Sevilla desde 2011. Y alcalde desde 2022, puesto a dedo por Juan Espadas, con el beneplácito de Pedro Sánchez.

Todo depende de cómo se manejen los datos. Y del tópico que se imponga. Muñoz o Sanz. Sanz o Muñoz. Del que gane se espera que sea un buen alcalde. O menos malo que algunos de los anteriores.