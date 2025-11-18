Lo que Lorca diría a Urtasun

En la presentación el pasado julio de los actos conmemorativos del centenario de la Generación del 27, el ministro Urtasun no mencionó a Ignacio Sánchez Mejías. Y así seguimos. Cancelación antitaurina. No se trata de exagerar, como a veces se ha hecho, empezando por los propios poetas, la importancia de Sánchez Mejías en aquellas históricas sesiones sevillanas del 16 y el 17 de diciembre de 1927. La iniciativa corresponde, en cuanto a idea y organización, al Ateneo sevillano, con José María Romero Martínez, presidente de la Sección de Literatura, en cabeza. Detalle simpático y muy ateneísta es que las sesiones se celebraran en la cercana Sociedad Económica de Amigos del País, entonces en la calle Rioja, por estar la sede de Tetuán ocupada por los preparativos y juguetes de la Cabalgata.

Entre exagerar y cancelar está la verdad: Sánchez Mejías fue una presencia muy importante como torero y escritor admirado por los poetas (“una de las cabezas más claras de nuestro tiempo” según Guillén). Que contribuyó a los agasajos con un banquete en la venta de Antequera –más concurrido, comentó con gracia Dámaso Alonso, que las sesiones poéticas– y la histórica fiesta en su cortijo de Pino Montano.

La presencia de Sánchez Mejías, más allá de lo que pagara, es de la mayor importancia por muchas razones, de las que destaco dos. Una, desgraciada: inspirar siete años más tarde la que, junto a la de Manrique, se considera la mejor elegía de la literatura española. Y otra, afortunada: representar el aprecio de los poetas del 27 hacia la tauromaquia, denostada por los regeneracionistas del 98: “El toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo”, escribió Lorca (palabras con las que el Ministerio de Cultura encabezó el anuncio del II Congreso Nacional de Tauromaquia en 2018).

Ya sabemos lo que Lorca diría a Urtasun el cancelador. ¿Lo borrará también, siguiendo una añeja tradición comunista, de la foto del 27 en la que aparece rodeado por Lorca, Alonso, Salinas, Guillén, Bergamín, Corpus Barga y Aleixandre?