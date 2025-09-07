Mal arranque del curso político

El alcalde Sanz nos ha desvelado que no le gustan los toldos de la Constitución. La sinceridad se agradece. Pero invita a preguntarnos si no le pasaron un simple boceto para que opinara. Tampoco le agrada que el Canal de la Expo no atrape más talento para complementar el parque tecnológico, aunque resignarse no parece la mejor solución. Y en tercer lugar, tras anunciar el acuerdo por seis años con la firma que organiza los conciertos en la Plaza de España, ahora dice que no hay nada cerrado porque se estudia su encaje legal. Sin duda, el curso político podría arrancar mejor.