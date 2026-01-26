Ante tanto desconcierto cotidiano, muchos se preguntan cuándo empezó este tinglado político a pudrirse. A los ciudadanos desalentados les serviría de alivio –para recomponer sus esperanzas– contar con una fecha, un político, un partido, es decir, un culpable. Pero son demasiados los males para cargarlos en una sola cuenta. Aunque quizás convenga señalar alguna causa en lugar de continuar desnortados. Señalar, pues, una causa que vaya más allá de lo inmediato, y rastree el origen de los tristes sucesos padecidos estos días. Un origen que se remonte más lejos de las actuales y sórdidas circunstancias urdidas por unos políticos oportunistas que han engañado a unos y a otros. Quedarse en ellos, en esos nombres que casi avergüenza escribirlos, es tanto como dejarse impresionar por unos cínicos pedruscos, en la orilla, solo porque no dejan ver el verdadero mar de fondo. Por fortuna, se acaban de publicar un par de libros, en estos inicios de año, para los que buscan respuesta a esa pregunta clave: cuál ha sido la causa más determinante para que la situación política y la convivencia española se haya roto y quebrado. Se trata de dos libros, seriamente elaborados por dos, igualmente valiosos, profesores universitarios. Manuel Arias Maldonado es el autor de La pulsión nacionalista (Endebate) y Félix Ovejero de La invención del agravio (Alianza). Escritos desde lugares distintos, Málaga y Barcelona, partiendo de experiencias personales diversas e igualmente con diferencias en sus planteamientos ideológicos. Pero precisamente por esta disparidad de puntos de partida y perspectiva, más liberal en un caso, más hacia la izquierda en otro, llama la atención la contundencia mostrada en sus similares conclusiones: en el nacionalismo (en sus facetas vasca y catalana) recae, en primera instancia, la quiebra y ruptura de la convivencia democrática y la imposición de un antagonismo visceral entre comunidades españolas. Esta simbólica coincidencia en la aparición, ofreciendo además razones desde un lado y desde otro, es buena señal de alerta, consciente de lo que los españoles demócratas necesitan. De momento, este par de libros, diversos, polémicos y a la par confluyentes y complementarios, están disponibles para los que quieren conocer los orígenes de las sórdidas circunstancias actuales.