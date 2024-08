Lo más parecido a un español de derechas

Juan Espadas definirá mañana su posición sobre el pacto fiscal de Cataluña en una reunión a la que ha citado a todos los diputados, senadores y parlamentarios autonómicos andaluces. No es un modo más de comenzar el curso político, no son los joviales huevos fritos de Juanma Moreno en Alhaurín el Grande, sino un paso fundamental porque lo que el PSOE de Andalucía debe resolver es su futuro, tiene que encontrar una estrategia de supervivencia que pase por plantear una sensata oposición al concierto catalán que, sin desairar a su Gobierno, le asegure salvar la cara ante sus votantes. Esto le permitiría ganar tiempo porque es posible que, finalmente, el acuerdo fiscal no llegue a aprobarse, porque ni Junts está por agraciar a ERC ni nadie sabe qué vía legislativa hay que seguir para desmontar este Estado.

Espadas tiene que ser claro, y no lo ha sido hasta ahora, porque el argumentario improvisado por Moncloa es algo más que confuso, es falaz: nadie va a creer que un acuerdo impuesto por ERC es bueno para todos. La financiación autonómica es una materia compleja, casi ignota, pero tal como lo era el concepto de la España de las autonomías en 1977, cuando nadie sabía hacia adónde caminábamos ni había una experiencia histórica previa que nos aconsejase una vía u otra. Ya se encargará la opinión pública de desmadejar estos conceptos, y resumirlos en un balance de vencedores y perdedores.

La izquierda andaluza lo ha entendido muy bien. Tanto el coordinador de IU, Antonio Maíllo, como Adelante Andalucía se han manifestado en contra de los privilegios y, sin atacar al Gobierno, que también es de ellos, han trazado la línea roja de lo que nunca aceptarán. Desde que se anunció el acuerdo con ERC no se han publicado sondeos electorales, pero lo que sostienen aquellos sociólogos que siguen al milímetro las corrientes de la opinión pública andaluza es que la debacle socialista, que es histórica, no se ha contagiado al resto de la izquierda.

Juan Espadas no es autónomo ante Ferraz, es el portavoz en el Senado por decisión de Moncloa, pero Andalucía pesa y el PSOE aún se mantiene en la estela del gran partido del sur. Es su responsabilidad histórica. En febrero de 2014, en el debate posterior a una conferencia de Susana Díaz en un hotel Barcelona, un militante del PSC le soltó lo siguiente a la entonces presidenta de la Junta: “Lo más parecido a un español de derechas es un español de izquierdas”. No se amilanen ante el PSC, nunca han tenido esa consideración.