Sánchez, Daoiz y Velarde

Televisión Española estrena esta noche los Archivos Secretos del No-Do. Es posible que por fin veamos que el centro del gol de Marcelino a Yashin, portero de la Unión Soviética, con Franco en el palco del Santiago Bernabéu el 21 de junio de 1964, año conmemorativo de los 25 Años de Paz, no lo dio el gallego Amancio Amaro sino un burgalés de Medina de Pomar llamado Chus Pereda.

Es coherente que Televisión Española recupere esos materiales en un momento en el que es inevitable remitirse al precedente de los Noticiarios Documentales, iniciales del patriótico acróstico, para encontrar un paralelismo general de propaganda, de ogro orwelliano que le dora la píldora al líder y lamina las opiniones que no le siguen la corriente. Todas las cadenas empezaron el telediario del lunes por la noche con las consecuencias del lamentable final de la Vuelta Ciclista a España. Todas menos la 1 de TVE, que abrió con la exclusiva de que al día siguiente se sabría si España acudiría a Eurovisión en el caso de que no se descartara la participación de Israel.

Nadie, y Pedro Sánchez menos que nadie, tiene la exclusiva sobre el horror que están viviendo miles de gazatíes. Que están sufriendo un doble genocidio. El de quien dicta las órdenes de eliminarlos, el matarife Benjamin Netanyahu, exageradamente bíblico en su ojo por ojo, y el de quienes los tienen como rehenes, cautivos de su propio terror, el de Hamas, ganador moral de la Vuelta Ciclista. Todo el mundo se manifiesta contra Israel, nadie contra Hamas. Y no me refiero al comienzo de todo, a su particular Sarajevo del 7 de octubre de 2023, plenamente conscientes de que Israel iba a reaccionar como lo está haciendo (su odio es viejo y se conocen a la perfección), sino a su capacidad de convertir el dolor en propaganda como una chispa que se propaga.

No, Madrid no ha vivido un nuevo episodio de Daoiz y Velarde. Los Archivos Secretos del Nodo. A Sánchez le pasa como a Franco: está obsesionado con Madrid. Es una licencia, por favor, como la de los que sin rubor alguno tildan desde el ágora ministerial o mediática de fascistas a los que no les beben el agua. El No-Do era una herramienta de la señorita Pepis comparado con los mecanismos actuales de jerarquizar la realidad, de informar de la postura del PP ante las atrocidades de Gaza para a continuación emitir imágenes de casas destruidas y cuerpos de niños yertos en manos de sus desconsoladas madres. Una televisión objetiva que atribuyera a Chus Pereda el pase que durante años se adjudicó Amancio sospecharía de los vasos comunicantes entre las declaraciones grandilocuentes por la paz mundial y el afán de ocultación de las miserias domésticas. España tiene dos reyes, uno se fue de viaje oficial a Egipto, el otro hizo un viaje relámpago a Málaga. Felipe VI reina pero no gobierna; Sánchez tampoco, porque lleva años sin aprobar los Presupuestos, al albur de sus socios, que como gregarios dejan mucho que desear cada vez que llega la subida del Angliru. No hay un país más monárquico que España.