Sánchez y la mamá de Shirley Temple

Antonio Banderas ha resucitado la figura de la madre empeñada en que su hija sea artista montando el extraordinario musical Gypsy, primero en Málaga y luego en Madrid. En él se cuenta la historia real de la vedette Gypsy Rose Lee y de su madre, Rose, prototipo de la mamá de la artista obsesionada por convertir a su niña en estrella. Cuando Rose murió Gypsy se sintió liberada para escribir sobre su absorbente, posesiva y ambiciosa madre sin que la denunciara. Sus memorias inspiraron el musical con música de Jule Styne, libreto de Arthur Laurents y letras de Stephen Sondheim estrenado en 1959 con inmenso éxito y llevado al cine en 1962. En su estreno en teatro Ethel Merman interpretó a la posesiva mamá Rose y Sandra Church a su hija, en la cinematográfica fueron Rosalind Russell y Natalie Wood. En su reciente versión sevillana los papeles los interpretaron Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

¡Lo que no harán las madres y los padres para hacer triunfar a sus niñas y niños! Gertrude Amelia Temple torturando a su hija Shirley rizándole todas las noches el pelo y leyéndole una y otra vez los guiones antes de dormirse. Papá y mamá Francis y Ethel empeñados en convertir a sus tres hijas Mary Jane, Dorothy Virginia y Frances Ethel en estrellas como el trío vocal The Gumm Sisters, lográndolo solo con la más pequeña, que fue contratada por la Metro cuando tenía 13 años y convertida en Judy Garland (después la estrujó Louis B. Mayer). A veces los papás y las mamás aparecen tras el éxito: los padres que habían abandonado a Freddy Bartholomew cuando era un bebé reclamaron su custodia y su dinero cuando el productor David O. Selznick convirtió al niño en una estrella, obligándolo a una batalla legal que casi lo arruinó. Y no olvidemos la desgarradora Bellísima de Visconti, lucha a muerte de madres, encabezadas por Ana Magnani, para que sus niñas sean contratadas en Cinecittà.

Pues así, como mamá Rose, como mamá Gertrude, como papá Francis y Ethel o como mamá Magnani está promocionando papá Sánchez a Montero para que sea la futura presidenta de la Junta. Sin importarle meterse y meterla a reempujones en la entrega de viviendas públicas para darse él y darle a ella un protagonismo que, en función de lo aportado por cada administración, correspondía al alcalde de Sevilla y al presidente de la Junta. ¡Lo que no hará un padre por su niña!