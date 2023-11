Qué horror de paisanaje nos rodea como confirmación palmaria de que la escala de valores ha descendido una barbaridad. Nos quejamos de la falta de educación y, sobre todo, de la ausencia de valores de ese mandarinato que nos ha caído en desgracia, pero cuando se tropieza uno con la noticia de que se ha pretendido subastar una réplica del Gran Poder, la sorpresa se convierte en dolorosa frustración y en un desencanto que no sabemos si tiene cura. Afortunadamente, la rápida intervención de la hermandad apelando a que la imagen está registrada ha abortado tan siniestra maniobra. Sé que a la fuerza ahorcan y que, así como en Moncloa se convierte espuriamente en virtud la necesidad, poner en almoneda la auténtica imagen de Dios hecho hombre hace que ya no sepamos si somos de los nuestros o no.