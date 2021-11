Incierto futuro. Un problema que hay que resolver

Soy estudiante. Terminaré en un año y medio la carrera y no sé qué va a ser de mí. He realizado prácticas en dos empresas. En las dos me han explotado. En una conseguí aprender algo. ¿Hasta cuándo la precariedad laboral va a seguir normalizada? Tengo muy pocos años, pero considero que la vida laboral en una sociedad como la nuestra está centralizada en la edad media. Aquella en la que ya tienes algo de experiencia y puedes convertir el trabajo en tu vida y producir para crear un estado más rico. Las edades previas a la media son edades para aprender, en las que nadie te hace demasiado caso porque no tienes experiencia. ¡Claro! Cómo vamos a tener experiencia si nadie nos contrata y para tomar la decisión de emigrar tienes que tener medios para ello. Y, por supuesto, las edades posteriores a la media son las grandes olvidadas de esta sociedad. En las edades previas a las medias, tienen opción de educarte para que produzcas riqueza. Sin embargo, en algún momento creímos que los mayores ya no son rentables. No producen riqueza, no generan empleo, sólo viven o transitan como pueden sus últimos años en el mundo. Por eso las pensiones son mínimas, las ayudas terribles, las residencias no están controladas y morir sale tan caro. Porque en esta sociedad, o eres rico y puedes permitirte vivir como quieras, o te formarás, lucharás hasta conseguir un trabajo (probablemente después de un periodo de paro), trabajarás toda tu vida, te jubilarás y, en el mejor de los casos, transitarás la última etapa de tu vida con dignidad.