Muchos, nos quejamos del toque de queda, el no poder cambiar de municipio, etcétera. Pero no nos acordamos de las personas que no pueden ver a su familia, ni salir de casa, o incluso esas personas que nos les dejan salir de sus respectivas residencias. Todo esto proviene de ese dichoso virus que tanto odiamos, ese virus que ha producido el cierre de muchos negocios y ha llevado, en muchos casos a la pobreza.

Todo esto destacará más durante estas fiestas. Sin comidas familiares, sin ese niño pasándoselo en grande viendo pasar la cabalgata de Reyes, sin abrazos, sin la emoción de una abuela al ver a sus nietos, en fin, una Navidad diferente. Nos pueden faltar todo tipo de celebraciones durante estas fiestas, pero lo que no nos puede faltar es la esperanza. Si, esperanza a poder volver a esa normalidad que tan lejana vemos; volver a visitar a tus abuelos, abrazarles y disfrutar juntos.