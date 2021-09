El pensamiento laico, "correcto", y sus mentiras

Después de cuarenta años de estudios en mujeres que han usado la píldora anticonceptiva se han descubierto efectos, a medio y largo plazo, muy malos: ciertos tipos de cáncer, problemas cardiovasculares, incluso psíquicos, desarreglos hormonales. Y de esto se dice poco o nada y no es problema de estar a favor o en contra por la nota moral que puede tener su uso, hablamos de comprobaciones médicas, científicas. Algo parecido pasa con ciertas enfermedades de personas concebidas in vitro. ¿Van a cambiar las campañas farmacéuticas en su diseño publicitario? ¿Van a poner las cajas de estas píldoras, el uso de la píldora produce cáncer, puede matar, como en el tabaco? Parece que no. Es un caso más en el que la mentira en nombre de lo correcto se impone. No me digan si soy tolerante o no, pregúntense por si es verdad o no. El pensamiento laico, progre, relativista, está lleno de corrección aparente pero también de mentiras y de negocio.