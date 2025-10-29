Un año después de la dana

Hace un año que la Comunidad Valenciana sufrió la mayor catástrofe natural que ha asolado España durante lo que llevamos de siglo. Más de doscientas víctimas mortales y un nivel de destrucción que tardará todavía mucho tiempo en repararse dibujan un panorama dantesco que hace que el 29 de octubre de 2024 haya quedado fijado en la memoria colectiva como la fecha de un desastre que conmovió a todo el país. La respuesta que se ha dado desde la política a esta tragedia no ha podido ser más deficiente. Han primado dos hechos: el enfrentamiento entre administraciones y la falta de agilidad a la hora de afrontar los muchos problemas que ha traído la reconstrucción y la actitud de los principales responsables de que las cosas funcionaran. El que posiblemente haya mantenido una posición más incomprensible y escandalosa ha sido el presidente de la Comunidad, el popular Carlos Mazón, que a pesar de ello ha logrado aferrarse al cargo, en contra de una dirección nacional de su partido que ha demostrado debilidad, y que incluso se postula para volver a ser candidato. Todavía no se sabe dónde estaba ni que hacía Mazón la tarde en la que las aguas arrasaron su región. Lo que sí consta es que no estaba donde tenía que estar y que esa actitud negligente fue decisiva para que la ciudadanía no fuera advertida a tiempo de lo complicado de la situación. Se trata de un hecho gravísimo que haría que cualquier político digno de ese nombre hubiera presentado la renuncia inmediata. Es de esperar que en algún momento la Justicia arroje sobre estos hechos toda la luz que necesitan y que se depuren las responsabilidades que, sin duda, hubo. Transcurridos doce meses los ciudadanos tienen motivos para mostrar su rechazo ante unos políticos que no han sabido estar a la altura de las pérdidas humanas y materiales provocadas por unos hechos que no podrían haberse evitado, pero sí paliado.