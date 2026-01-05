La seguridad de las presas andaluzas

Hay preocupación fundada sobre el estado y la seguridad del medio millar de presas andaluzas, ante la falta de personal y de inversiones en materia de prevención. Tras las últimas alertas del año pasado durante las lluvias torrenciales, los expertos avisaron de “riesgos” reales por la ausencia de controles. El Ministerio de Transición Ecológica, aunque garantiza que ha redoblado sus esfuerzos para aumentar los mecanismos de control con más plantilla, también es el primero en admitir que existe una serie de problemas por resolver que comprometen la seguridad de las grandes infraestructuras hidráulicas. Sus técnicos urgen a adoptar medidas para evitar roturas o el incorrecto funcionamiento que afectaría gravemente a las poblaciones vecinas, que no son pocas. De las más de 450 presas que regulan los ríos de Andalucía, 83 son de titularidad autonómica y 77 de titularidad estatal. Según los técnicos, el 60% de estas últimas (alrededor de 40 embalses) necesita de actuaciones urgentes que refuercen su seguridad para evitar el fallo estructural y que la pesadilla se haga realidad. Pero no son los únicos.

La mayoría están explotadas en régimen de concesión, y ya en 2024 los técnicos de la Junta de Andalucía también elaboraron hasta 42 informes de revisiones de seguridad señalando, como uno de los principales problemas en el control de la estabilidad de estas infraestructuras, que los titulares que disfrutan de una concesión administrativa no cumplen con el deber de los cuidados y la reducción de riesgos de los mismos. La incertidumbre crece año tras año ante el paso de unas borrascas que cada vez descargan con más fuerza, pero nada parece cambiar. Y esta falta de control de los embalses es aún más preocupante porque en su informe los técnicos inciden que tanto en presupuesto como en equipos humanos estamos muy lejos de las cifras que garanticen que no hay nada que temer.