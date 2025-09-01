Más de 200 personas piden en Las Navas servicios públicos “dignos”

Concentración en la Plaza de España de Las Navas de la Concepción

El pasado viernes por la noche la Plaza de España de Las Navas de la Concepción se convirtió en el centro de las reivindicaciones de la comarca de la Sierra Morena de Sevilla. Diferentes municipios unieron sus voces para solicitar a “servicios dignos” a todas las administradciones: Junta, Diputación y Gobierno. El punto de partida es lógico: “Pagamos los mismos impuestos que otros sevillanos y queremos sericios dignos para poder seguir viviendo en nuestra sierra”.

El alcalde navense, Andrés Barrera, insistió en la existencia de servicios públicos accesibles para vivir, “tanto de transporte como de infraestructura, sanidad, educació o de dependencia”. El alcalde de Las Navas considera que sus vecinos deben tener “los mismos derechos, vivas donde vivas, porque pagamos los mismos impuestos”.

Los vecinos concentrados reclamaron a la Junta de Andalucía que solucione los problemas del transporte, para que solucione los problemas de la Ley de Dependencia. Desde la concentración se solicitó a la Diputación Provincial que mejore las carreteras, que “ya no puede esperar”. Según el alcalde, Javier Fernández se ha comprometido a buscar una solución.

Entre los que intervinieron durante la concentració, a la que acudieron vecinos de Constantina, San Nicolás y La Puebla de los Infantes, estuvo Enrique Rodríguez, el representante de la Marea Blanca-Sierra Norte y de la Marea Blanca de las Navas.

El alcalde explicó que si no hay respuesta por parte de las administraciones irán a manifestarse a Sevilla con concentraciones delante de las delegaciones que correspondan.

La Sierra Morena de Sevilla constituye una de las zonas de la provincia con mayor riesgo de despoblación y la situación de la educación, la sanidad o las comunicaciones no contribuyen a paliarlo.