Agredido en Écija por grabar un vídeo sobre la falta de control en los bares

Un vecino de la localidad sevillana de Écija fue agredido por varios jóvenes mientras grababa un vídeo en la Plaza de la Constitución con el que pretendía demostrar el incumplimiento de las medidas preventivas frente al SARS-CoV-2 en varios bares de la ciudad.

Aunque los establecimientos, entre ellos el Casino de Artesanos, no incumplen el toque de queda, en el vídeo se observa cómo los veladores no guardan la distancia de seguridad debida y cómo la mayoría de sus usuarios no lleva mascarilla. Paradójicamente, el autor del vídeo tampoco lleva mascarilla.

Cuando varios jóvenes se percatan de la presencia del vecino, alguno de ellos no duda en encararse con él y forcejear. Como resultado, el teléfono con el que el hombre grababa su vídeo de denuncia termina en el suelo.

Actuaciones policiales en otros puntos del país

Situaciones de descontrol como la vivida en Écija se repiten a diario en distintos puntos del país. En Granada, la Policía Local interpuso la noche del pasado viernes unas 50 denuncias, 12 de ellas por ruidos en pisos por fiestas. Según la propia policía, se recibieron unas 120 llamadas que se tradujeron en más de 63 actuaciones prestadas por las patrullas de servicio nocturno. Entre estas actuaciones se contaron dos a establecimientos de ocio, una por superar el aforo permitido y otra por venta de alcohol más allá de las 22:00.

También durante la noche del pasado viernes, la Policía Local de Alicante impuso un total de 54 denuncias a personas por saltarse el toque de queda y no llevar mascarilla. Además, los agentes disolvieron cinco fiestas en viviendas y un botellón y sancionaron a tres establecimientos de hostelería.

Una de las actuaciones más llamativas ha sido la llevada a cabo esta madrugada por la Policía Local de Valencia, que ha denunciado a 89 personas por incumplir el toque de queda y ha levantado 70 actas por no llevar mascarilla en el dispositivo especial para la noche de Halloween. Asimismo, los agentes han desalojado a unas 80 personas en la Malvarrosa que habían accedido a la playa con bebidas alcohólicas.