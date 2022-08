Ecologistas en Acción considera "preocupante" que la Junta apruebe el circuito de velocidad de Carmona

La Consejería de Fomento ha aprobado provisionalmente el Plan Especial para la implantación de un circuito de velocidad en Carmona, una decisión ante la que ha mostrado su preocupación la organización Ecologistas en Acción. Los ecologistas cuestionan si un proyecto de estas características "es compatible con los Planes Municipales contra el cambio climático que todos los municipios andaluces deben poner en marcha, con medidas para reducir sus emisiones de GEI y alcanzar la neutralidad de carbono".





Ecologistas en Acción cree que asfaltar y llenar de vehículos a motor cinco parcelas de suelo agrícola fértil, 522.500m2, "no es una buena forma de mitigar el calentamiento". También habrá que desviar los tres arroyos existentes en el terreno. Con resoluciones como ésta, han asegurado en un comunicado, la Junta de Andalucía olvida que la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente es un reto común y que la única manera de afrontarlo es una apuesta firme por las energías renovables y por actividades respetuosas con el medio ambiente.

Más información El Circuito de Velocidad de Sevilla supera sin alegaciones el trámite ambiental

La asociación ecologista recuerda que el tetracampeón de Fórmula 1, Sebastian Vettel, se retira este año de la competición y ha afirmado que “la Fórmula 1 no debería seguir existiendo por el impacto que supone ese deporte para el Planeta. No quiero seguir en un deporte devorador de gasolina y que no hace lo suficiente para combatir el cambio climático”.

El circuito de Fórmula 1 y Moto GP es una apuesta personal del alcalde de Carmona, Juan Ávila, y ya aparecía en su campaña electoral de 2019 como el “futuro ideal”. El promotor y propietario del terreno está tan seguro de su proyecto que en Google map ya aparece el “Circuito de Carmona”.

En cambio, Ecologistas en Acción propone desarrollar un turismo basado en los variados atractivos naturales y culturales que ofrece Carmona: observación ornitológica, historia, arquitectura, yacimientos arqueológicos, minas de agua, cría de caballos y perros de pura raza, artesanía, gastronomía, etc., para lo considera "imprescindible mantener y conservar los espacios agropecuarios de la vega y la campiña de Carmona en buen estado ecológico, incrementar las explotaciones de agricultura ecológica de productos de calidad vinculados a la conservación de la fauna esteparia (en declive por la sobreexplotación de recursos naturales) y garantizar producciones sostenibles que van a ser cada vez más esenciales en un escenario próximo de colapso energético".