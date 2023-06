Insulta y desafía a una médica en el centro de salud de Los Palacios

Nueva agresión en al ámbito sanitario. Una mujer de 29 años insultó y desafió a una médica cuando exigía ser atendida de urgencia tras una semana de tratamiento para un proceso infeccioso de vías respiratorias altas con el que no apreciaba mejoría. Los hechos ocurrieron en el centro de salud Nuestra Señora de las Nieves de Los Palacios y Villafranca el martes 20 de junio.

Según ha informado el Sindicato Médico de Sevilla, la mujer fue trasladada a una sala de espera y mientras aguardaba a ser atendida "se mostró irascible" y con un comportamiento "poco tranquilizador" para el resto de los usuarios y profesionales que en esos momentos estaban atendiendo a otros pacientes. "Durante la espera para ser atendida, el tono amenazante hacia los profesionales y el sistema sanitario fue creciendo de tal modo que, cuando entró en la consulta, la médica le tuvo que aconsejar que se calmara ya que, de lo contrario, resultaba imposible entender cuál era su problema", explica el sindicato.

Fue al pasar a la zona de exploración de la consulta cuando la mujer comenzó a elevar el tono, "vociferando y amenazando con gestos que acercaban cada vez más sus manos a la cara de la facultativa, profiriendo insultos y frases como: A ver, llevo una semana sin poder trabajar. ¿Quién me la va a pagar? ¿Lo vas a pagar tú?"; "Ahora tú vas a hacer todo lo que yo te diga y si no lo haces o te equivocas te denunciaré por no atenderme como yo te digo"; "¡Que os den a todos! ¡Me estoy quedando con la cara de todos! ¡Con tu cara también me quedo y, si te equivocas por no hacer lo que yo digo o me das otra vez el antibiótico que ya me he tomado, la vas a cagar! ¡Todos los médicos de este centro la vais a cagar!", detalla el sindicato a raíz de los testimonios de la afectada y otros testigos presenciales.

Debido al cariz que tomaron los hechos, los profesionales que acudieron a ayudar a la médica agredida alertaron a las fuerzas de seguridad y, entre todo, se pudo conseguir que la agresora abandonase el centro y evitar males mayores.

El estado de shock en el que quedó la facultativa agredida le impidió continuar atendiendo a sus pacientes, reanudando su labor asistencial pasadas unas cuatro horas, siendo asistida por la directora del centro. Esta gestionó la posibilidad de hablar con los pacientes que esperaban para ofrecerles la opción de trasladar su cita a otro día y le facilitó la tarea administrativa de la comunicación de la agresión mediante los documentos que el propio Sistema Sanitario Público Andaluz dispone como procedimiento de agresiones integrado en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

"Una vez más, no nos cansaremos de repetir que los centros de Atención Primaria de salud adolecen de un casi total abandono en cuanto a medidas activas o pasivas para la protección tanto de los profesionales como de la población que a ellos acude a diario. Sin vigilantes de seguridad, sin cámaras, sin sirenas de alarma, resulta asombrosamente fácil perpetrar cualquier agresión. Nadie va a impedir que cualquiera acceda desde la calle al interior de cualquier consulta o sala de espera sin temor a ser identificado", denuncian.

Como informó este periódico, el Sindicato Médico de Sevilla está repartiendo una alarma personal a los médicos sevillanos para que puedan dar aviso de que necesitan auxilio. "El SAS parece que no lo considera necesario, pero nosotros lo vemos imprescindible, y así nos lo hacen saber los profesionales cuando se los entregamos. Por eso seguiremos invirtiendo recursos en estos dispositivos", critican.