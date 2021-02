Salud declara 'no apta' para el consumo el agua de Marchena por la presencia de un plaguicida

Tan sólo unas horas después de que la empresa Hidralia informara de que había detectado en el agua de Marchena niveles superiores a lo permitido de un plaguicida de uso agrícola (MCPA), la Consejería de Salud ha decretado que la misma no es apta para el consumo humano, lo que implica que no puede usarse para beber o cocinar, pero sí para la higiene y la limpieza y otros usos domésticos.

La empresa, que gestiona el agua en baja que viene del Consorcio del Plan Écija, indicó que el origen de esta nueva incidencia no estaba la red municipal, con lo que apuntó al resto de infraestructuras del Consorcio, que trae hasta Marchena el agua desde los pantanos del Retortillo y el Bembézar.

El Consorcio ha confirmado ahora en un comunicado que, efectivamente, se ha detectado la presencia de ese plaguicida MCPA de uso agrícola en "el agua bruta del embalse del Retortillo" y que ya se han establecido las "medidas correctoras, de manera que desde hace varios días ya está saliendo de la ETAP (Estación Depuradora de Aguas Residuales) el agua, "sin presencia alguna" del componente.

Además, subraya que éste "no se encuentra en la lista de plaguicidas individuales" que hay que controlar en las aguas del embalse y que el origen del mismo es "la actividad agrícola" de esa zona.

También insiste en que "desde el inicio del episodio se ha informado puntualmente a la autoridad sanitaria" y se han seguido en todo momento sus instrucciones.

En función de las mismas, este mismo jueves se está realizando un "barrido de muestras" en todos los depósitos de los municipios abastecidos" por el consorcio para "evaluar la incidencia", que continuará en los próximos días por indicación también de las autoridades sanitarias.

Según fuentes de la entidad, "hasta el día de hoy todas son correctas" y el agua está saliendo de la planta con los niveles adecuados.

Finalmente, también se destaca que los niveles sólo superan muy ligeramente el límite legal de 0,1 microgramos por litro, muy alejado de los 0,5, "por lo que el consumo del agua no supone ningún riesgo para la salud". No obstante, fuentes consultadas señalan que ese 0,5 se refiere a la suma de los distintos plaguicidas que se puedan detectar en la muestra, no a uno individualmente.

Se da la circunstancia de que a principios del pasado mes de mes de diciembre, otro episodio de contaminación por benceno, por una partida de carbón activo defectuosa que se usó en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Écija, obligó a declarar no apta para el consumo el agua en 15 municipios de la Campiña y la Sierra Sur de Sevilla, con mucha controversia sobre cómo se gestionó, porque aunque el agua venía del mismo sitio, las restricciones no se tomaron a la vez en todos los pueblos afectados.

Entonces, Marchena fue el primer municipio en el que se prohibió el consumo y uno de los primeros que alertar, también, de la contaminación, según la empresa Hidralia, por la amplitud de los análisis que realiza. La declaración de agua no apta se mantuvo durante siete días en esta localidad.

La empresa Hidralia ha subrayado que este plaguicida se detectó en unos análisis más amplios, distintos a los que se hacen diariamente y sólo supera los niveles legalmente permitidos "ligeramente". En concreto, los detectados en un análisis el 15 de febrero y confirmados 24 horas después son 0,11 microgramos por litro y el límite está en 0,1 y que para que el componente tenga algún efecto en la salud es necesario un consumo mayor y prolongado en el tiempo.

Camiones cisterna en Marchena

La empresa que gestiona el agua en Marchena asegura que tomará muestras de forma diaria, para confirmar la vuelta a la normalidad en los valores de este compuesto.

Para garantizar el suministro, desplazará a Marchena dos camiones cisterna. Uno estará fijo en la Travesía de San Ignacio (a la altura de Najocamon) y el otro, a días alternos, en la Plaza de la Constitución y Recinto ferial.

También se aportará agua potable mediante cisternas complementarias a las industrias de la zona y otras zonas o instalaciones sensibles como centros de salud y residencias.

"Debe recordarse que los valores establecidos en el RD140/2003 tienen por objeto establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo, para garantizan la salubridad, calidad y limpieza del agua con el fin de proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas si la exposición a estos compuestos se hiciese de forma crónica y continuada lo que no se ha producido hasta el momento en este episodio puntual.", apostilla la empresa.