Así ha afectado el paso de Konrad a las carreteras de la provincia de Sevilla

Las lluvias, el aumento del cauce de los arroyos y ríos y el agua proveniente de los desembalses ha hecho que el paso de Konrad haya afectado a algunas carreteras de la provincia de Sevilla. La única con incidencias destacabves ha sido la provincial SE-6102 , que une Lora del Río con La Puebla de los Infantes. En la zona del embalse de José Torán se han producido desprendimientos de rocas, taponando las cunetas y provocando que el agua de las cunetas cruce la carretera, aunque no ha sido necesario el corte de la misma. Desde la Diputación Provincial han señalado que se está proyectando la redacción y posterior ejecución de un proyecto para luchar contra los desprendimientos de taludes en esta zona, que son habituales.

La cantidad de agua caída y la forma de precipitación, en continuas tormentas, se constantó en algunas de las estaciones. Por ejemplo, la de Osuna recogió en torno a los 20 litros entre las 13:00 y las 16:00 ayer jueves 13. En esta zona de la provincia se inundó la SE-7201 (Puebla de Cazalla - Lantejuela) que requirió su corte durante toda la tarde. Antes de las 20:00 ya estaba abierta. También tuvieron incidencias de diversa consideración la SE-8204 (Osuna a Puerto de la Encina), la SE-8205 (de la A-406 a Puebla de Cazalla), y la via SE-452 (de la A-92 a la presa de Puebla de Cazalla), aunque por la tarde ya se había normalizado la situación.

Según los servicios de emergencia provinciales, desde la apertura de de la SE-7201 se han dado incidencias menores y situación de normalidad.

Continúa cortada la VIA-SE-225 (A-4 a Marchena) por barro en la calzada. A esta hay que sumar las carreteras que fueron cortadas la pasada de noche: la SE-5204 (de Arahal a la Base de Morón) y la SE-4104 (Alcolea del Río a estación de Guadajoz) cuyo tráfico no ha sido restablecido.

Por otro lado, la SE-3410 (N-630 a Gerena), que fue cortada por inundarse en varios puntos, se levantó el corte en torno a las 14:30 de ayer sin más incidencia que el barro en cunetas que se estuvo retirando con posterioridad. Las otras carreteras que tuvieron incidencias, la SE-3409 (SE-3410 a Salteras) y la SE-6300 (N-IV a Lebrija) están en situación de normalidad.

Actualmente en la zona 1 provincial (Constantina-Cazalla-Castillo de las Guardas) el estado de las carreteras y vías provinciales es de alerta pero, a nivel general, no ha habido ninguna incidencia por las lluvias de esta noche y lo que se lleva de día. Puntualmente en la carretera provincial SE-6102 "Lora del Río a La Puebla de los Infantes" ha saltado el agua por dos puntos en el término municipal de La Puebla de los Infantes, pero ha estado la maquinaria trabajando y está circulando el tráfico sin problemas.

En la SE-7201 (La Puebla de Cazalla a Lantejuela) esta anegada a la altura del km 4, y acaba de ser cortada por dicha incidencia. Además se ha cortado la VIA-SE-225 (A-4 a Marchena) por barro en la calzada. Actualmente la maquinaria está retirando el barro para restablecer el servicio.

Sí permanece cortada toda la carretera SE-3410 (N-630 a Gerena) por agua en calzada por desbordamiento de arroyo. En este momento permanece cerrada. También hay presencia de agua, aunque no se requiere su ciere en la carretera SE-3409 (SE-3410 a Salteras). Actualmente se encuentra con señalización vertical fija y no requiere mayores actuaciones. También hay presencia de agua en calzada en la carretera SE-6300 (N-IV a Lebrija). Se ha señalizado y no ha sido necesario su corte.