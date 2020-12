Cs y el PP exigen una investigación transparente sobre la crisis del benceno en el Plan Écija

El PP y Cs han coincidido este miércoles en reclamar una investigación transparente de lo ocurrido para que el agua de la que se surten 15 municipios del Consorcio Plan Écija se contaminara con benceno por un material defectuoso usado en la potabilización y, también, de la gestión que se ha hecho desde que se conoció el problema.

Carmen Santa María, portavoz de Cs en la Diputación, cree que se debe redactar incluso "un protocolo de actuación" ante episodios similares. “Es evidente que nuestros vecinos han perdido la confianza”, ha dicho tras mantener una reunión con los portavoces de la formación en Écija, Lantejuela, Marchena, Osuna y Paradas. "En Cs seguiremos atentos para que no solo el servicio se restablezca lo antes posible, sino también que se den todas las explicaciones que sean necesarias”.

En un comunicado, la formación naranja ha censurado además "la falta de protocolos anticovid" en los camiones cisterna que se han usado: la misma boquilla de la manguera iba pasando de botella en botella.

Moisés Bermudo, de Écija, se pregunta qué pasará con el pago del recibo del agua y "a dónde van a parar los vertidos de agua contaminada”, provocando “un gravísimo problema medioambiental”.

Concejales de Cs han alertado que la falta de protocolos anticonvid en el llenado de botellas con camiones cisterna

Francisco Giménez, de Cs en La Lantejuela, ha denunciado la "descoordinación" en su localidad y Jesús Arce, portavoz en Osuna, está preocupado por cómo se desarrollará la investigación del Consorcio de Aguas Plan Écija, “un organismo controlado por dirigentes socialistas" y que ha servido de “agencia de colocación para familiares y amigos”, por lo que ha solicitado “una comisión de investigación que sea transparente”.

En la misma línea, Stiven Vargas, concejal de Paradas, señala la importancia de “purgar los bidones domésticos porque el benceno está almacenado en las casas”, algo que "no se está haciendo". Por su parte, Andrés Mateo, de Marchena, lamenta que su alcaldesa informara por su cuenta personal de facebook, como en otros municipios.

El PP recuerda que hay responsabilidades políticas

Por otro lado, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, también ha pedido explicaciones a la presidenta del Consorcio, la alcaldesa de Osuna Rosario Andújar, y ha recordado que esta crisis "ha perjudicado gravemente" a 180.000 vecinos de Marchena y La Luisiana, Écija, Osuna, Arahal, Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía, La Campana, Paradas, Morón de la Frontera, Lantejuela, La Puebla de Cazalla, El Rubio, Marinaleda y Herrera.

“Desde el PP tenemos muy claro que es inadmisible que en el siglo XXI se hayan producido estos hechos. No pueden estar 15 pueblos de Sevilla sin agua", ha subrayado en un comunicado, en el que denuncia que Andújar "aún no ha dado ningún tipo de explicación de por qué este consorcio no ha sido capaz de garantizar la potabilidad de esta agua y qué ha fallado en el control que debe llevar a cabo este organismo”.

“El consorcio y su presidenta no pueden excusarse en el silencio para hacer frente a esta crisis, Rosario Andújar tiene responsabilidad política sobre estos hechos y desde del PP de Sevilla exigimos que se lleve a cabo la investigación pertinente para aclarar lo que ha pasado con la potabilidad del agua y, por supuesto, dar explicaciones a los vecinos para que no se vuelva a repetir una situación insólita y absolutamente anacrónica como la que han vivido y siguen viviendo aún miles de sevillanos en la provincia”, apostilla.