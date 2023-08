Ocho alcaldes de Sevilla exigen de nuevo soluciones al colapso de las consultas

Los alcaldes de los municipios que pertenecen a la Zona Básica de Salud de Estepa (Badolatosa, Casariche, Marinaleda, Lora de Estepa, Estepa, Gilena, Pedrera y la Roda de Andalucía), a excepción de Herrera, y los portavoces de la Marea Blanca de la Sierra Sur analizan la falta de respuesta a situación de desatención sanitaria, tras la reunión mantenida este jueves con la responsable provincial de Salud en Pedrera:

"La reunión telemática mantenida (este jueves) con la Delegada de Salud, convocada con precipitación y con graves carencias técnicas, no aportó ningún dato relevante, más bien parecía una maniobra de dilación y justificación por la falta de soluciones".

Piden soluciones

A través de un comunicado conjunto, los alcaldes de la Sierra Sur de Sevilla "reiteran su voluntad de reunirse con la consejera porque es quien tiene las competencias para resolver el grave problema sanitario que sufre la Zona Básica de Estepa, que no es una situación puntual, sino que se viene denunciando y agravando desde hace más de un año".

El alcalde de La Roda de Andalucía, Juan José Carnerero, entre ellos, recuerda que han reiterado la petición a la consejera Catalina García de mantener una reunión para abordar los graves problemas en un servicio público esencial: "Hace ya más de 20 días que pedimos a la Consejera Catalina una reunión y entendemos que nos está ninguneando. No sólo no son capaces de gestionar la Zona Básica de Estepa, una de las que en peor condiciones se encentra en toda Andalucía, sino que además no dan la cara".

La convocatoria de la reunión con la delegada provincial de Salud que mantuvieron este jueves los ocho alcaldes de la comarca, a excepción del primer edil de Herrera, es calificada de "despropósito": Se convocó el día anterior a las diez de la noche para celebrarse en la mañana del jueves, algunos alcaldes ni siquiera recibieron una convocatoria, que fue telemática, y en la que algunos de ellos ni siquiera pudieron expresarse.

Carnerero entiende que el problema en las consultas de Atención Primaria "no es un problema de profesionales, sino de gestión. Al no hacer atractiva la comarca, tenemos médicos que se van a otras zonas de salud como Antequera. El problema no reside en la falta de profesionales, es un problema de gestión, que no es capaz de hacer atractiva la zona, y los médicos se van".

El colapso en la Atención Primaria se está trasladando ya a las urgencias del Hospital de Osuna que han aumentado sus visitas a los niveles más altos de los picos asistenciales en épocas de gripe, cuando en la actualidad tienen personal de vacaciones y están solo con la mitad de superficie útil por obras.

Medidas de presión en septiembre

"Acuerdan insistir en la petición de reunión a la Consejera y pedir también una reunión al presidente de la Junta de Andalucía, porque alguien tendrá que dar soluciones a este desastre de un servicio público esencial. Asimismo, se comprometen junto con Marea Blanca a intensificar y endurecer las medidas de presión y denuncia y a preparar nuevas movilizaciones para el mes de septiembre".

Deterioro sanitario

La Zona Básica de Estepa depende del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, donde las movilizaciones vecinales para exigir una asistencia sanitaria de calidad no cesan desde hace meses. Los nueve municipios del Sur de la provincia de Sevilla sufren un especial deterioro en las consultas frente a otras áreas sanitarias más cercanas a la capital. Son considerados Zonas de difícil cobertura por la falta de candidatos para ocupar los puestos que quedan vacantes.

Desde hace meses los vecinos de estas localidades exigen soluciones a la Junta de Andalucía ante la falta de médicos, pediatras y personal de administración en los centros de salud y consultorios. Asimismo, ocho de los nueva alcaldes, acompañados por el movimiento ciudadano Marea Blanca, han pedido la dimisión de la cúpula directiva del Área de Gestión Sanitaria de Osuna al entender que es incapaz de solucionar problemas enquistados que preocupa enormemente a las familias.

"Hemos dado una nueva oportunidad a la consejera de Salud, Catalina García, para que se reúna con nosotros y acuda in situ a la zona para que compruebe los problemas. Si no obtenemos respuesta estudiaremos más medidas de presión", añade el primer edil de La Roda de Andalucía.