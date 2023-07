La Sierra Sur de Sevilla exige a la Junta de Andalucía que garantice la asistencia sanitaria

"Contar con 15 médicos de los 41 asignados es inadmisible". Los vecinos que pertenecen a la Zona Básica de Salud de Estepa, que abarca nueve municipios, se sublevan de nuevo contra la falta de médicos, pediatras y personal de administración en los centros de salud del Sur de la provincia de Sevilla.

"De 41 médicos, incluyendo pediatras y dispositivos de apoyo, sólo están 17. De los cuales cinco de vacaciones", denuncia la Marea Blanca.

Varios centros de salud se han quedado sin médicos y sin pediatra los últimos días. El municipio de Pedrera, por ejemplo, que tiene asignados cuatro médicos, sólo cuenta con una consulta de Atención Primaria abierta este verano; y Herrera, que tiene asignados cinco galenos, sólo está dotado con una consulta de Medicina Familiar en estos momentos.

Pueblos sin médico

Los vecinos de Pedrera se quedaron sin asistencia sanitaria durante dos días consecutivos en la segunda semana de julio por la falta de profesionales. Y este lunes 17, Casariche también se ha quedado sin médico. Los problemas de cobertura sanitaria se suceden y agravan este verano.

La alcaldesa de Pedrera, Lucía Ruiz, constata que "a la falta de médicos, se suman las vacaciones y las guardias: Cuando el médico que le corresponde atender a Pedrera está de saliente de guardia, nos quedamos sin asistencia", al incidir en la delicada situación de un servicio público vital: "La Zona Básica de Estepa, que abarca nueve municipios, viene reivindicando mejoras en la asistencia sanitaria. Acumulamos muchos años en detrimento respecto a otras zonas de salud, desventaja que se ha agravado de manera más rápida en los últimos cuatro años".

El alcalde de La Roda de Andalucía, Juan José Carnerero, explica que la situación es cada vez más lamentable. Es escalofriante: De 41 médicos que corresponden a nuestra zona sanitaria apenas hay 15 médicos. Tenemos que alzar ya la voz. En La Roda concretamente: De tres médicos y un pediatra que nos corresponde, sólo contamos con un médico que, además es jubilado, y prácticamente viene a hacernos un favor. La situación es grave"

Ante la falta de este servicio público esencial, los vecinos de Badolatosa, Casariche, Marinaleda, Lora de Estepa, Estepa, Gilena, Pedrera, Herrera y la Roda de Andalucía, han sido convocados a una nueva concentración para exigir el personal sanitario necesario para mantener las consultas y las citas médicas en esta zona de Sevilla, que está especialmente afectada por el endémico déficit de médicos en el Servicio Andaluz de Salud. La nueva protesta será a las 20:30 en el centro de salud de Estepa.

El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía solicitó la semana pasada la dimisión del director gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Celso Ortiz. "No está capacitado para revertir la situación", advierte Carnerero, al considerar que "este hombre y todo su equipo llevan ya tres años en la dirección y, en lugar de solucionar los problemas que tenemos en toda la comarca, se están agravando cada vez más. Tenemos que pedir que se vaya ante la incapacidad de revertir la situación sanitaria en la comarca de Estepa".

Medidas por la Sanidad Pública

Los portavoces de la Marea Blanca en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna han mantenido este lunes, 17 de julio, con responsables municipales de los nueve ayuntamientos afectados.

"Todos los alcaldes de los ayuntamientos afectados por la falta de médicos en la Zona Básica de Estepa han participado en la reunión, y todos, por unanimidad reconocen el diagnóstico de precariedad y caos en los centros de salud. Además los nueve alcaldes han acordado solicitar una reunión con la consejera de Salud de Andalucía para exigir soluciones", explica Juan Monedero, portavoz de Marea Blanca.

"Tenemos conocimiento de que la consejera está informada de la situación en toda la comarca, la peor situación en toda Andalucía, pero no adopta soluciones. De modo que los nueve alcaldes le vamos a remitir una carta para explicarle la situación, que es grave", asevera el alcalde de La Roda de Andalucía.

Entre otras medidas, "ocho responsables municipales, a excepción del alcalde de Herrera, apoyan una petición para pedir la dimisión de los directivos de la Atención Primaria del área de Gestión Sanitaria de Osuna (el área GSO dirige 7 zonas básicas de Atención Primaria, entre ellas la de Estepa), ante el caos en que se encuentran todos los centros de salud. Tras la reunión con la consejera de Salud, que esperamos se celebre la próxima semana, volveremos a estudiar medidas", añade Monedero.

La Marea Blanca baraja encierros en los ayuntamientos, entre otras medidas de presión, para lograr que los centros de salud recuperen la dotación de personal que tienen asignados desde 2015.

"La situación de la Sanidad Pública en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna es catastrófica pero, en la zona de Estepa, es de completo caos", denuncia el portavoz de la Marea Blanca, al apuntar que los vecinos "no están pidiendo que se aumente el número de médicos que les atienden. Lo que pedimos es que se dote con los profesionales que tienen asignados los centros de salud desde 2015 para una población de 41.000 habitantes".

Según los datos de Marea Blanca a esta zona les corresponde 41 plazas de Medicina Familiar. "De 25 médicos, siete pediatras y siete profesionales de apoyo, sólo disponemos de 15 médicos, de los cuales cinco están de vacaciones. Sólo contamos con diez médicos, una cuarta parte de la plantilla que nos corresponde. Cada médico tiene una ratio de 4.000 habitantes. Es inadmisible", asevera Monedero.

Polémica Circular en Osuna

Ante las movilizaciones gestadas por los propios vecinos que se suelen concentrar contra la falta de médicos, el director gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna ha remitido una polémica circular a los directores de los centros de salud y a los coordinadores de Atención Primaria instando a llamar a la Guardia Civil ante cualquier concentración en los exteriores de los centros.

Con fecha del 13 de julio de 2023, La mencionada circular ordena: "Que cuando se produzca una concentración en los exteriores de los centros de salud o consultorios se dé inmediatamente traslado al teléfono 062 (Guardia Civil) (...) además debéis entrevistaros con los agentes para trasladarles que la afectación se está provocando en el normal funcionamiento del centro (exceso de ruidos que impiden el normal funcionamiento de la atención que se presta, limitación de accesos al mismo, ocupación de alguna zona interior, etc".

La reacción de la Marea Blanca no se ha hecho esperar: "La única respuesta del gobierno del PP de la Junta de Andalucía es intentar intimidar las movilizaciones y concentraciones por la sanidad pública. Al parecer les preocupa mucho, no vaya el exceso de ruidos a impedir el normal funcionamiento de la atención sanitaria. Como si la falta de personal no estuviera ya impidiendo el normal funcionamiento de la asistencia. Es más, en muchos centros es absoluto el silencio existente, pues simplemente están cerrados".