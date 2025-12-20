Aprobado el proyecto definitivo de la estación de Cercanías Casilla de los Pinos en Dos Hermanas

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha comunicado la aprobación definitiva del proyecto constructivo para la estación de Cercanías Casilla de los Pinos. Este paso es considerado un hito decisivo que facilita el inicio de la licitación de las obras, prevista para el primer trimestre de 2026.

La nueva infraestructura se sitúa en el área noroeste del municipio, en el entorno del aparcamiento disuasorio municipal junto a avenida Adolfo Suárez, y pretende fortalecer la movilidad sostenible y la conectividad ferroviaria en la ciudad.

Este proyecto ha sido fruto del trabajo conjunto entre Adif y el Ayuntamiento de Dos Hermanas, y recoge la solución técnica definitiva. Se ha basado en estudios de demanda y capacidad para asegurar la viabilidad y correcto encaje urbano.

La futura estación contará con un edificio de viajeros de una sola planta y 453,50 metros cuadrados, diseñado según las necesidades planteadas por Adif en función del volumen de usuarios previsto. Se proyectan además dos andenes laterales, de 260 metros de longitud y al menos cinco metros de anchura, ambos equipados con marquesinas iluminadas de aproximadamente 80 metros.

Los andenes estarán conectados por un paso inferior con escaleras y ascensores, que facilitará una comunicación accesible y segura con el edificio principal.

Cerramientos y demoliciones previstas en la estación

El plan contempla la instalación de cerramientos perimetrales en toda la estación y los andenes, así como la sustitución del cerramiento actual que bordea la plataforma ferroviaria en la zona del aparcamiento. También está prevista la demolición de la pasarela metálica peatonal urbana que cruza las vías cerca del paso superior de avenida Adolfo Suárez.

Mejoras en la infraestructura eléctrica y accesos peatonales

Se contempla la renovación de los postes de catenaria afectados por la obra mediante nuevos pórticos y pórticos ménsula. Asimismo, se diseñará una zona peatonal de acceso a la estación que incluirá espacios para vehículos de emergencia, taxis, carril bici y zonas de bajada de viajeros, además de nuevos sistemas de movilidad. También está previsto realizar las instalaciones de acometidas de electricidad, agua potable, saneamiento y pluviales, vinculadas a las redes públicas o privadas correspondientes.

Desde el Ayuntamiento, se destaca que esta aprobación es un avance estratégico que mejora la oferta de transporte público, contribuye a reducir el uso del vehículo privado y responde al crecimiento urbano en los desarrollos del norte y Entrenúcleos. La coordinación con Adif ha sido fundamental para alcanzar este punto y para continuar avanzando en una infraestructura largamente demandada por la ciudad, según fuentes municipales.