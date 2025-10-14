El Ayuntamiento de Carmona reformará la plaza de San José para que se puedan visitar las termas romanas

El Ayuntamiento de Carmona ha publicado la licitación del concurso público de la segunda fase de las obras de ampliaciónm y reforma de la Plaza de San José de la localidad, en pleno conjunto histórico, a través de un proyecto de reordenación que incluirá la puesta en valor de las termas romanas que se encuentran en su interior.

Con una inversión municipal de 1,7 millones de euros, la obra renovará por completo la estética y la fisonomía de la plaza, introduciendo una serie de pasos peatonales desde donde podrá observarse este yacimiento arqueológico.

Recordando el uso de las termas en época romana, el agua tendrá también un especial protagonismo en la nueva plaza con la construcción de una serie de fuentes ornamentales y comunicadas, algunas de las cuales servirán también de protección para el yacimiento al situarse por encima del mismo.

Asimismo, se renovará la jardinería de la plaza, pavimentos, árboles, zonas verdes, mobiliario urbano y juegos infantiles, así como se eliminarán las barreras arquitectónicas actuales

El proyecto incluye la ampliación de la plaza en unos 200 metros cuadrados gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para la cesión del patio trasero de los juzgados que se encuentran anexos a la plaza.

El alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha señalado que, “con esta segunda fase, completamos un ambicioso proyecto de mejora de esta plaza para transformar de manera integral su imagen y convertirla en un espacio singular destinado al disfrute de los vecinos y de las personas que visitan la ciudad".

Esta obra es la continuación de una primera fase que el Ayuntamiento ya ejecutó durante 2024 y forma parte del Plan de Mejora del Conjunto Histórico que el Ayuntamiento está ejecutando por fases.