La biología más práctica en plena naturaleza, la experiencia de María José Garzón con Naturfriki

Cuando llegó el momento de elegir entre California y Las Navas de la Concepción, acababa de terminar sus estudios de Biología y no lo dudó. Se decantó por trabajar desde el mismo corazón de la naturaleza, en plena Sierra Morena. Su empresa se llama Naturfriki y es toda una declaración de intenciones de cómo es. “Una friki de la naturaleza y, sobre todo, una convencida de que es una suerte conocer y saber todo lo que el entorno nos da”. María José Garzón es capaz de contagiar entusiasmo hablando de todos los talleres, cómo son los tintes naturales, todo lo que da de si una sencilla jara o cómo disfruta merendando debajo de un alcornoque. Por eso no para de tener trabajo en toda la provincia de Sevilla, Córdoba, Extremadura, Galicia... “En esta casa se ama, se resiente y se respeta la naturaleza” es su lema. Su oficina, toda la Sierra Morena y sus herramientas, la propia naturaleza. “Buscando cómo adaptarnos al entorno no tenemos que irnos de nuestra casa de siempre para ganarnos la vida”, afirmó.

Las nuevas tecnologías ayudan, pero lo más importante para ella es “buscar la identidad de cada uno, qué queremos hacer. Cuando doy charlas a jóvenes estudiantes, muchas abren la mente porque creen que en el pueblo solo pueden dedicarse al campo o a la ayuda a domicilio. Es como preparar la tierra para sembrar, para almacigar. Para que sepan que pueden ser lo que quieran, incluso sin abandonar su tierra”, afirmó.