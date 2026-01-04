Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Dos Hermanas: horario y recorrido completo

La ciudad de Dos Hermanas vivirá el 5 de enero de 2026 una de sus citas más esperadas con la llegada de la Cabalgata de Reyes Magos, que volverá a recorrer numerosas calles del municipio con un extenso itinerario.

El evento está organizado por la Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos Estrella de la Ilusión, en colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través del área municipal de Movilidad.

Antes del inicio oficial del cortejo, la jornada arrancará con un acto previo a partir de las 15:30 horas. Desde el balcón principal del Ayuntamiento, Sus Majestades los Reyes Magos, acompañados por la Estrella de la Ilusión y el Cartero Real, se presentarán ante la ciudadanía. Tras la interpretación de los himnos, el séquito se desplazará hasta el punto de salida oficial en coches de caballos, escoltados por grupos de beduinos y una banda de música.

Este primer recorrido simbólico discurrirá por Plaza de la Constitución, Santa María Magdalena, Canónigo, El Ejido y Avenida de Andalucía.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes en Dos Hermanas

La salida oficial de la Cabalgata de la Ilusión está prevista a las 16:15 horas desde la Avenida de Andalucía. A partir de ahí, el desfile seguirá el siguiente itinerario urbano:

Fornet Domínguez

Cristo de la Vera-Cruz

Brasil

Marbella

Real Utrera

Santa Ana

Plaza de la Constitución

Santa María Magdalena

Cristóbal Colón

Avenida de los Pirralos

Avenida Reyes Católicos

Romera

Manuel de Falla

Avenida de Andalucía

La llegada del cortejo a la entrada en la Avenida de Andalucía está programada en torno a las 21:15 horas, poniendo así el broche final a una intensa tarde de ilusión. Desde la organización recuerdan que los horarios son aproximados y que el recorrido podría sufrir modificaciones si las circunstancias lo hicieran necesario.

Tramo del recorrido sin música para personas con sensibilidad auditiva

Como medida de inclusión y accesibilidad, la cabalgata contará nuevamente con un tramo sin música de bandas, pensado para facilitar el disfrute del evento a personas con sensibilidad auditiva. Este espacio silencioso se situará desde el final de la calle Santa María Magdalena, a la altura de la Glorieta de El Palmarillo, continuará por la Avenida Cristóbal Colón y se extenderá hasta el inicio de la Avenida de los Pirralos.

Durante este tramo, el cortejo avanzará sin acompañamiento musical, manteniendo el ambiente festivo pero reduciendo el impacto sonoro, en una iniciativa que refuerza el carácter inclusivo de la Cabalgata de Reyes Magos de Dos Hermanas.