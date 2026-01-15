Un conductor ebrio provoca un accidente múltiple en La Rinconada con seis heridos

La carretera en la que ha tenido lugar el accidente en La Rinconada.

Seis personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este jueves en la carretera A-8002, en sentido de entrada a Sevilla desde el municipio de La Rinconada.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus canales oficiales, el siniestro ha implicado a tres vehículos y ha requerido la intervención de los servicios de bomberos, que han tenido que excarcelar al conductor de uno de los turismos, quien presentaba heridas de gravedad. Esta persona fue trasladada posteriormente a un centro hospitalario.

El resto de los afectados sufrió lesiones de carácter leve. Asimismo, las pruebas de alcoholemia practicadas al conductor causante del accidente arrojaron un resultado positivo con tasa penal.

Como consecuencia del siniestro, se activaron desvíos de tráfico en la zona desde las 8:55 horas, momento en el que se produjo el accidente. La Policía Local ha señalado que la circulación se restablecerá una vez finalicen las labores de retirada de los vehículos implicados y limpieza de la vía.