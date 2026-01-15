Un reciente accidente de tráfico rompe parte de la balaustrada del puente de San Bernardo

La paño entero de la balaustrada del puente de San Bernardo se dañó por el accidente de tráfico

La balaustrada del puente de San Bernardo ha sufrido una rotura parcial por un reciente accidente de tráfico. A preguntas de este periódico, la Gerencia de Urbanismo no ha podido confirmar si el accidente que ha provocado estos daños tiene que ver con el siniestro en este mismo puente en el que perdió la vida un motorista de 47 años el pasado 14 de diciembre.

Este miércoles la balaustrada ya había sido respuesta con las piezas que faltaban. La constructora Martín Casillas se ha hecho cargo de la reforma a través del contrato de conservación de monumentos de la Gerencia. Los balaustres han tenido que fabricarse de nuevo para renovar el paño por completo, explican fuentes de la Gerencia.

Todavía queda por aplicar los trabajos de pintura para que la policromía coincida con el resto de los balaustres del puente. Aún no se pueden pintar las piezas repuestas porque el material está fresco.

Martín Casillas se ha hecho cargo de la reposición de las piezas con el contrato de conservación de monumentos de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

El motorista fallecido en el puente tenía 47 años y murió como consecuencia de las lesiones sufridas al perder el control del vehículo. El siniestro tuvo lugar sobre las 21:00 horas. La Policía Local de Sevilla cortó completamente el puente al tráfico y al tránsito peatonal en ambos sentidos tras lo sucedido.

El puente de San Bernardo es un símbolo de la ciudad y de la transformación de la Sevilla de 1929. Cumplió 100 años de su inauguración en 2024 y constituye una importante vía de comunicación que lleva un siglo uniendo el casco histórico de Sevilla con los barrios de San Bernardo y Nervión.