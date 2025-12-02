Declaran de interés para defensa nacional la base de Morón y el cuartel aéreo de Sevilla

El Consejo de Ministros ha aprobado sendos reales decretos por los que se declaran zonas de interés para la defensa 8 cuarteles, bases aéreas e instalaciones militares repartidas por todo el país, entre los que figuran la base de Morón de la Frontera y el acuartelamiento aéreo de Tablada, ambos en Sevilla.

El Consejo ha autorizado la declaración, como zona de interés para la defensa nacional, de las instalaciones de la propiedad denominada Arsenal Militar de Cartagena, localizadas en el término municipal de Cartagena, en la provincia de Murcia.

La zona de interés para la defensa nacional que se declara queda bajo la responsabilidad y vigilancia de la Armada, ha informado el Gobierno.

Otro real decreto ha declarado zonas de interés para la defensa nacional la base aérea de Albacete y estación de combustible La Losilla; las bases aéreas de Cuatro Vientos, de Getafe y de Torrejón, las tres en Madrid; la base aérea de Morón (Sevilla); y la bases aéreas de Pollensa y de Son San Juan y Polvorín y Campo de Tiro de Puntiró, ambas en Mallorca. Asimismo, la declaración afecta al acuartelamiento aéreo de Tablada (Sevilla) y al Cuartel General del Mando Aéreo General (Madrid).

Estas zonas quedan bajo la responsabilidad y vigilancia del Ejército del Aire y del Espacio.

Esta declaración incluye diversas limitaciones y condicionantes, entre ellos, la obligación de interesar y obtener la autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la defensa nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización de la extensión de terreno de que se trata.