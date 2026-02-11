La Diputación de Sevilla invierte 20 millones de euros en la transformación de espacios escénicos de siete municipios

La Diputación de Sevilla da un paso adelante en la transformación y ampliación de la red de espacios escénicos municipales de la provincia, un objetivo para el que ha destinado 20 millones de euros del Programa Sevilla 2030, cantidad con la que siete municipios sevillanos van a construir o renovar sus teatros municipales.

El presidente provincial Javier Fernández ha mantenido hoy un encuentro en la que es considerada la escena principal de la provincia, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, con los alcaldes de Camas, Víctor Manuel Ávila; Brenes, Jorge Barrera; Estepa, Antonio Jesús Muñoz; La Algaba, Diego Manuel Agüera; Guillena, Lorenzo Medina, y Pilas, José Leocadio Ortega, y con la alcaldesa de Espartinas, la vicepresidenta de la Diputación, Cristina Los Arcos, con quienes ha oficializado la entrega de estas subvenciones.

Al encuentro se han sumado los diputados provinciales de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, y de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ambos titulares de las áreas gestoras de esta iniciativa, y el director general del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez.

El presidente de la Diputación agradeció al Teatro de la Maestranza “por habernos abierto las puertas” y felicitó al equipo del espacio por un trabajo, que ha permitido que el coliseo sevillano “sea un ejemplo de sostenibilidad cultural desde todos los puntos de vista y una de las grandes referencias en cuanto a la calidad de la propuesta programática”.

“En la provincia estamos especialmente orgullosos del Teatro de la Maestranza, del que ‘tenemos llave’, ya que la Diputación es copropietaria, forma parte de su accionariado y pone recursos anualmente, desde ese compromiso con la cultura, para que cada temporada sea una realidad”, ha dicho Fernández, quien ha resaltado la colaboración absoluta del director y de su equipo "para ayudarnos a generar este marco diferente, que nos permita simbolizar la importancia, el valor cualitativo y cuantitativo que tiene esta entrega de resoluciones".

También ha tenido palabras de elogio Javier Fernández para los alcaldes y alcaldesas de la provincia, "por la coordinación y el esfuerzo para minimizar las consecuencias del tren de borrascas en Sevilla". Para el presidente, “hemos sido ejemplo de trabajo coordinado de todas las administraciones y de todas las instancias de emergencia y de seguridad, lo que influye en la ciudadanía, que espera que la cosa pública esté a la altura en estos casos y, si esto es así, la política va a volver a ponerse de moda”.

El teatro, símbolo de identidad local

Con la inclusión de una línea destinada a la construcción o renovación de teatros de la provincia en el Programa Sevilla 2030 (dotado con una cantidad global de 140 millones de euros), el objetivo de la Diputación ha sido el de terminar con el déficit de este tipo de infraestructura que persiste en algunas comarcas sevillanas, abriendo una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y de cofinanciación, destinada a municipios de entre diez mil y cuarenta mil habitantes.

“Venimos a invertir en cultura. A poner en circulación 20 millones de euros en siete municipios que no tenían teatro, acorde con el nivel de calidad de programación cultural que queremos para los municipios", agregó Fernández

La subvención total concedida asciende a casi 20 millones de euros, pero la inversión total movilizada, incluyendo las aportaciones municipales, alcanza la suma de 23,76 millones de euros. Un montante con el que Camas (3 millones), Estepa (5,2 millones), Guillena (3,9 millones), Espartinas (4,7millones) y Pilas (3 millones) construirán sus respectivos teatros municipales; Brenes (1,9 millones) adecuará como teatro el salón de usos múltiples y La Algaba (3 millones) terminará su teatro.

"La Diputación no olvida cuál es su tarea: estar al lado de nuestros pueblos para que se vayan desarrollando en el más amplio espectro de esta acción y trabajar en todo aquello que le preocupa y le ocupa a nuestra gente: las políticas que hacen que la gente esté satisfecha de vivir en su pueblo y quiera quedarse a vivir en su pueblo. De esto hablamos cuando nos referimos a la cohesión social y territorial: que todos los municipios tengan la infraestructura y los servicios suficientes para que la ciudadanía cuando le preguntan se muestre satisfecha de pertenecer al territorio”.

“No se puede hacer cultura sin presupuestos. Además de la creación de infraestructura, desde la Diputación vamos a invertir este año 16 millones de euros, de los que 6 millones van directamente transferidos a los ayuntamientos de la provincia para que cada uno, desde su autonomía local, pueda configurar una programación cultural propia, que responda a los gustos y las demandas de sus vecinos y vecinas, mientras que el resto financia nuestros programas y circuitos de producción propia", explicó.