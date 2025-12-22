La Diputación de Sevilla inyecta 7,1 millones de euros a Aguas del Huesna para las obras de canalización

Las carreteras provinciales y la mejora en las conducciones de Aguas del Huesna han centrado los asuntos de la última sesión ordinaria del Pleno de la Diputación de Sevilla. Con una dación de cuenta de la resolución correspondiente, la Institución ha aprobado el carácter de emergencia de la obra de sustitución de drenaje que ha acometido en la carretera provincial SE-7103 a la altura de La Puebla de los Infantes, en la que el Servicio de Carreteras del Área de Cohesión Territorial había diagnosticado graves daños como consecuencia de las intensas lluvias de los meses de octubre y noviembre, que habían provocado la fisuración del asfalto en el punto kilométrico 21+182 y un socavón en forma de caverna. Una situación que implicaba que ante el riesgo cierto de rotura mayor y más amplia de esta carretera que conecta con Constantina y la repercusión en la seguridad de la movilidad viaria de las personas usuarias, desde el Área de Cohesión Territorial se ha tramitado una contratación de emergencia por valor de 63.000 euros.

Esta contratación se realiza mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y adjudicación a la oferta con la mejor relación coste-eficacia, para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 y un valor total estimado de 18,6 millones de euros, financiados en su totalidad por la Diputación. El presupuesto base de licitación es de 9,3 millones de euros distribuidos en cuatro lotes, que corresponden a cuatro zonas de la provincia: la Zona 1 integrada por Constantina, Cazalla de la sierra y El Castillo de las Guardas; la Zona 2, por Estepa, Puebla de Cazalla y Écija; la Zona 3, por Carmona y Morón de la Frontera, y la Zona 4, por Pilas, San Juan de Aznalfarache y Utrera.

También en la línea de inversiones provinciales para garantizar servicios, la Diputación ha aprobado la concesión definitiva de una dotación de 9,1millones de euros para la adquisición de vehículos a motor adscritos a la prestación de servicios públicos municipales por parte de 97 municipios y entidades locales autónomas, que ofrecerán garantías de más calidad para estos servicios e incidirán en la optimización en el uso de la energía en la provincia, con vehículos más eficientes.

Esta acción está bajo el paraguas del Programa Sevilla 2030, en formato de subvenciones de concurrencia no competitiva convocadas por el Área de Servicios Públicos Supramunicipales, a las que no han concurrido cinco entidades locales y en la que quedan pendientes de resolución definitiva otras cinco, que deben regular la situación de sus haciendas locales para poder percibir esta ayuda, según precepto legal.

Además, la Diputación va a inyectar 7 millones de euros a la Sociedad Instrumental Aguas del Huesna para financiar la mejora, rehabilitación de los sistemas de gestión y canalización de los recursos hídricos y, en concreto, en dos actuaciones: el desvío de la tubería en alta que actualmente discurre por dentro de la denominada urbanización ‘Los Jinetes’, en el término municipal de Carmona, y la interconexión del sistema Huesna con el sistema Emasesa, a la altura de Alcalá de Guadaíra, en las instalaciones de Adufe.

Se trata de obras incluidas en el Plan de actuación de Aguas del Huesna con vistas a incrementar la seguridad del suministro y la continuidad del mismo en casos de incidencias, de las que ya se había dado cuenta en la Junta General de la Sociedad, celebrada en julio pasado.

Por último, el Pleno ha ratificado la decisión del Equipo de Gobierno de la Diputación de prorrogar cuatro años más el Plan Provincial de Actividades Físicas y Deportivas, con el objetivo de consolidar y fortalecer el tejido deportivo provincial y con el aval de los municipios sevillanos, que valoran positivamente los resultados de este instrumento de planificación, puesta en marcha y evaluación de las acciones encaminadas a incentivar y favorecer la práctica deportiva a la ciudadanía, sin ningún tipo de discriminación y haciendo hincapié en los hábitos saludables.