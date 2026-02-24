El ex alcalde de La Algaba ha renunciado también a su acta de concejal y a sus cargos en la Diputación

El recién dimitido alcalde del municipio sevillano de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha renunciado a su acta de concejal y "ha dejadolos vínculos que en los últimos años" lo han unido a la Diputación de Sevilla, en la que ejercía como presidente de la Sociedad Sevilla Activa. En un comunicado, Agüera ha asegurado que "más pronto que tarde" su honor e imagen "serán reparados". Además asegura que no le cabe "ninguna duda de que tendrá las puertas abiertas del partido, ante una posible vuelta al partido socalista, que ha suspendido cautelarmente de militancia a quien hasta ahora era secretario general socialista en La Algaba.

El ex alcalde algabeño ha agradecido a la organización política su "apoyo" durante sus años de militancia, que ha calificado de "ejemplar" y "activa". "Siguiendo los consejos de mi familia y de mi abogado, voy a centrarme exclusivamente en desmontar las falsedades que se están vertiendo sobre mi persona", advirtió.

El ex alcalde ha asegurado eque estas renuncias le causan "un profundo dolor, ya que están provocados por la injusticia que genera una mancha tan grande como falsa en mi honor", recalcó. Las decisiones tomadas en los últimas horas son "lastimosas" por "haberse producido sin que exista un procedimiento penal incoado contra mi persona, pero sí con la finalidad de proteger a mi familia y el buen nombre e imagen de la Algaba".

Asimismo, ha indicado que ha dejado hoy "los vínculos que en los últimos años" lo han unido a la Diputación de Sevilla, en la que ejercía como presidente de la Sociedad Sevilla Activa, según han enmarcado fuentes próximas al caso.