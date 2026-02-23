Diego Aguera, ex alcalde de La Algaba: Es una denuncia "por venganza y odio personal" de un empleado municipal

El hasta ahora alcalde de La Algaba, Diego Manuel Aguera (PSOE), ha hecho público un comunicado, que están difundiendo varios concejales en sus redes sociales, en los que se pronuncia sobre la denuncia del ex director de la Escuela de Tauromaquia, asegurando que esta persona ha interpretado "malignamente" una conversación que ha causado "mucho dolor" tanto a él como a la familia del menor, y no duda en poner de manifiesto que se trata de una denuncia por "venganza y odio personal".

El comunicado íntegro difundido por el alcalde es el siguiente:

"Queridos todos y todas,

Quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a todos los aquí presente pues es un día que será muy importante para mí, para mi familia y también para mis amigos.

Como todo sabéis llegue a la alcaldía de La Algaba en el año 2011 en unas circunstancias nada deseables, con un ayuntamiento en ruina con mas de 20 millones de euros de deudas y una plantilla de empleados municipales con contratos precarios y sin estabilizar, pero el compromiso con mi pueblo y las fuerzas transmitidas por mi familia, mis amigos, mis compañeros, los empleados municipales y por supuesto el apoyo popular hicieron que tirara para adelante asumiendo una responsabilidad con tan solo 30 años de edad y toda una vida por disfrutar.

Los que más me conocen saben que ser alcalde de mi pueblo era cumplir un sueño aunque conllevase un gran sacrificio por mi parte y por los que me rodean. No me importó y me hice demasiado mayor con tan solo 30 ano. Mi ilusión era poder transformar mi Algaba. 15 años después no hay nadie en este pueblo que no reconozca que junto a pedazos de equipos y extraordinarios empleados municipales le he dado la vuelta al pueblo, a sus barrios y a sus calles hasta en 3 ocasiones, hemos creado infraestructuras muy necesarias para nuestro pueblo y hemos puesto en marcha servicios impensables hace unos años de los que ya disfrutan cientos de jóvenes y adultos del municipio, he estabilizado al 100% de la plantilla municipal y las cuentas municipales reportan mas de 6 millones de euros en positivo.

Siempre he estado atento a mis vecinos y vecinas, he estado al lado de ellos. Escuchar sus historias y sus preocupaciones no es solo parte de mi responsabilidad, sino también la brújula que orientaba mi gestión. He trabajado para ofrecer soluciones reales y concretas a muchas familias, porque gobernar implica, ante todo, ayudar, entender y caminar codo a codo con cada uno de nuestros vecinos y vecinas.

Para esto vine yo a la política local y no para crear enfrentamientos políticos y/o familiares que ya llevaban demasiado tiempo fuera de nuestras calles. Ya no había familias enfrentadas ni había partidos políticos que no respetasen al gobierno municipal a pesar de tener proyectos diferentes. También si me lo permitís, reivindico esto como algo en lo que yo he contribuido con todas mis fuerzas, siendo el alcalde de todos y todas con independencia al partido por político por el que cada vecino o vecina sintiera más simpatía.

Hace poco más de una semana como todos sabéis un empleado municipal incitado por su odio hacia mi persona presentó ante la fiscalía una denuncia contra el alcalde de La Algaba por acoso a un menor de la localidad. Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en mi si no también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños y algabeñas que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas.

Este hecho que desde luego esta denunciado ante la justicia por atentar contra mi honor ha supuesto un auténtico varapalo en mi vida personal, familiar y también en mi salud mental que ha provocado que me ponga en manos de profesionales para poder sobrellevar toda esta situación.

Siempre he hablado con mi gente más cercana que mis éxitos políticos estaban basado fundamentalmente en ser un alcalde cercano, un alcalde que igual hablaba con un adulto de 70 años que con un joven de 24 que con un niño de 15. Yo siempre he sido uno más del pueblo y sí, claro que sí he hablado con miles y miles de algabeños en estos últimos 15 años a través de cualquier canal de comunicación. No renuncio a esa afirmación, pero de la misma forma que confirmo que hablo con miles de personas también afirmo con mi mas absoluta certeza que nunca, que jamás, que en ningún caso he acosado, perseguido o coaccionado a ningún vecino o vecina de este pueblo.

Este empleado municipal que tan malignamente ha interpretado una conversación ha causado mucho daño no solo a mi persona y a la gente que me quiere sino también a otra familia del pueblo y a un menor a los que por supuesto les trasmito desde aquí mi apoyo pero que nada tienen que ver con las guerras personales de este empleado municipal hacia este equipo de gobierno.

Casualmente una vez que se informa del cierre de la Escuela Taurina Municipal este empleado municipal que no quiere volver a sus dignas funciones de peón de servicios múltiples de este ayuntamiento saca a la luz una supuesta conversación que se produjo hace más de 1 año y medio. Esto en mi pueblo se llama venganza y odio personal.

Efectivamente, como os digo, esto está causando mucha indignación, desconcierto y dolor no solo a mi sino a toda mi familia y mis amigos que me ha hecho reflexionar si de verdad merece la pena seguir exponiendo a mi familia y a mi pueblo ante la prensa que cada día quiere un salsa rosa en La Algaba.

Con todo el dolor de mi corazón y repito, por mi salud mental y la de mi familia y NO POR SER CULPABLE DE NADA he decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado y os anuncio mi renuncia por unos meses como alcalde de La Algaba para asi poder dedicarme plenamente a mi defensa.

A partir de mañana, el primer teniente de Alcalde, José Manuel, ejercerá de alcalde con el mismo entusiasmo e ideales que hasta el momento se están realizando.

Me voy durante un tiempo pero me voy con la tranquilidad del deber cumplido, sabiendo que dejo un equipo de mujeres y hombres que van a seguir dando lo mejor de ellos para culminar esta legislatura con apasionantes proyectos que se pondrán en marcha en las próximas semanas Y ME VOY COMO LLEGUÉ, CON LAS MANOS LIMPIAS Y VACÍAS.

Me voy con LA CABEZA MUY ALTA Y CON LA CONCIENCIA MUY TRANQUILA. Ha sido un honor servir a La Algaba y mientras el invierno pasa y llega la primavera, porque llegará, me vais a tener a vuestra disposición como siempre.

Gracias y nos vemos por las calles del pueblo."